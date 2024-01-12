嘉義縣消防局取經工業技術研究院　提升化災應變

▲ 嘉義縣消防局長蔡建安(前排左3)帶隊北上和工業技術研究院交流 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

從內政部消防署的統計資料，自102年及至108年，計有27位消防員在執行任務時不幸殉職。然而一名專業消防人員培養極不容易，而這些優秀消防人員的殞落，是我們社會的重大損失。嘉義縣消防局為朝科技救災方向努力，消防局長蔡建安今（12）日率祕書陳保名、科長蔣瑞堂、楊昆陵、溫璟璦、大隊長王景賓等幹部，前往工業技術研究院學習與交流，希望藉此提升消防局人員面對化災的技術量能。

▲▼ 嘉義縣消防局和工業技術研究院交流，希望化災應變科技化 。（圖／記者翁伊森翻攝）



反思歷年來震驚社會的重大事件，如104年桃園市保齡球館火災、107年敬鵬工業公司火災等，甚至早期94年高雄市左營區家具行大火，大部份火災場域，存在著易塌陷、堆積大量易燃物品，以及化學物品或密閉空間等高風險場所，進而造成消防人員意外傷亡。時至112年的明揚大火，造成10人死亡，造成4名消防人員寶貴生命的殞落。





國內產業是臺灣經濟發展的重要基石，而工研院則是產業科技發展重要推手，亦在國內災害防救，扮演重要角色。工研院與「日本海上災害防止中心」（MDPC）簽署「毒化災應變締約合作備忘錄」，建立災害應變技術交流合作，提升雙方毒化災應變能力。另打造「虛擬實境訓練模組」、「延伸實境兵棋推演等模組」，導入科技防災理念，提供毒化災應變實場專業訓練及測試。



鑒於歷年重大消防意外事故，嘉義縣消防局希冀結合過去搶救經驗及工研院的專業技術能力，不僅是在防救災設備、技術上的持續精進，如無人機、消防機器人的購置等；也期盼能夠與臺灣專業的研究單位交流學習，從「簽訂合作 MOU 」、「充實專業領域專家經驗及技術交流」、「火場及化災合作訓練」及「大規模動員演習」等，以提升消防人員面對化學災害的因應能力。



嘉義縣消防局長蔡建安表示，今天非常感謝王漢英所長、鄭名山副所長、沈克鵬組長、陳新友經理的安排與協助，透過此次的會談讓兩單位得以有更進一步的認識，甚至有合作的契機，期待未來確實能藉由專業訓練、人才培育等多元面向來扎扎實實地提升本局消防人員面對化學災害的知能、技術，以減少身處風險的機率。