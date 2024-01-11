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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜才喊「要回馬時代」又稱想法不同　綠委：投藍營就是投習近平

▲▼馬英九、侯友宜、朱立倫抵達君悅酒店。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統候選人侯友宜、前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九接受「德國之聲」專訪時表示，自己認為中國總書記習近平是可以合作的人，我不認為他在推動統一，「就兩岸關係而言，你必須相信他。」對此，民進黨立委林楚茵今（11日）表示，侯友宜才說「要回到馬英九時代」，面對馬英九說「兩岸關係須相信習近平」 ，又立刻切割稱「想法和我不同」國民黨根本選到精神錯亂。

馬英九日前接受「德國之聲」專訪，他表示，自己不認為習近平在推動統一。對於媒體詢問是否認為習近平可以合作？馬英九回應，這取決於你如何與他合作，我認為可以的。媒體也追問是否認為可以信任習？馬回應，就兩岸關係而言，你必須相信他。他更直指台灣人會接受統一，但要透過民主程序完成。

國民黨總統候選人侯友宜日前推出競選廣告「台灣的未來」，風格、劇情安排都復刻前總統馬英九2008年「準備好了」競選廣告，受訪時更稱要循馬英九「不統、不獨、不武」路線。但昨日受訪時，侯友宜坦言馬英九想法「和我不同」。

對於馬英九登廣告呼籲下架民進黨，林楚茵表示，今天馬英九登抹黑不實報紙廣告，根本就是在打臉自己 ，馬政府的貪腐集團才是「法院認證」。當年李朝卿一句「準備好了」，結果是準備好貪污了，法院更二審判決合計刑期超過450年；當年張通榮一句「準備好了」，結果是準備好關說了，遭法院判刑1年8個月定讞。

林楚茵指出，諷刺的是，侯友宜也打臉自己的廣告，侯友宜才說「要回到馬英九時代」，面對馬英九說「兩岸關係須相信習近平」 ，又立刻切割稱「想法和我不同」國民黨根本就是選舉選到精神錯亂。

林楚茵批評，事實就是，國民黨就是貪腐、依賴中國還要相信習近平，選對的人走對的路，絕不能讓貪腐的國民黨死灰復燃，投給侯友宜就是支持馬英九的貪腐，投給國民黨就是投給習近平。

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