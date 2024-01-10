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社會 社會焦點 保障人權

女業務替447萬保時捷租車位　竟影印車牌掛另一輛...被抓包慘了

▲▼停車位。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲北市吳姓女子為讓2輛愛車可輪流停放在承租同格車位裡，竟以影印方式偽造車牌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市吳姓女子為愛車Porsche Cayman S承租室內車位，後又擁新車，但她為了省錢，竟DIY影印保時捷車牌號碼，黏貼於塑膠板後懸掛新車前，矇騙停車場控制系統外，還開車上路，直到將掛假車牌的車輛停公有路邊停車格內被抓包，全案因此曝光。士林地院審結，依偽造文書罪處拘役30日，可易科罰金。

38歲從事汽車業務吳姓女子，擁有新車要價447萬起的Porsche Cayman S（保時捷），但她擔心愛車放室外風吹日曬雨淋，故向私人停車場承租地下室車位。

去年間，她再擁1輛新車，卻不想花錢承租新車位，竟異想天開，將保時捷車牌號以影印方式印出來，再黏貼在塑膠板上，將該面假車牌懸掛在新車上，以此矇騙停車場系統控制器，還開上路趴趴走。

去年3月16日，她將假車牌車輛停放在公有路邊停車格內，警員執行巡邏勤務時，察覺車牌「怪怪的」，當場抓包掛的是假車牌，依法送辦。

法院審理時，吳女坦承犯行，法官斥她貪圖小利，為使2輛車可共用其承租同格停車位，竟以不當方式偽造車牌，同時損害公路監理機關對於車輛使用牌照管理及警察機關對於交通稽查的正確性，考量她態度良好、無前科，稱離婚、月收入約7至8萬元，依行使偽造特種文書罪處拘役30日，可易科罰金，假車牌沒收。

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