離世國三生父傷心聲明「告別式流程討論中」：只想陪愛子最後一程

▲新北國三生將在1月25日舉行告別式。（圖／記者戴上容翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

慘遭同學割頸喪命的新北國三生，傳出將於本月25日舉行告別式。離世學生的父親今透過學校發出聲明指出，訃聞目前日期、地點已確定，但細節流程還在討論中，尚無定案。驟然痛失愛子，如今依然不時悲從中來。目前只想全心全意陪愛子最後一程，因此還是以處理後事、安撫妻子、照顧姐姐為主。

離世學生的父親以「傷心的父親」發表聲明指出，媒體提到收容相關新聞，因本案已進入司法程序，本人亦尚未得知任何案件實情，無從評論，感謝大家的關懷。一切聲明事件委由學校代為發出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

校方稍早也表示，告別式當天會由校長帶領有意願參加的教師與學生出席，並研擬在告別式當天，頒發畢業證書給學生，相關流程仍待討論，也會尊重家屬意願，目前校內有部分教師表達希望出席學生告別式，學生若有意願參加，也會盡量安排。

校方指出，事件發生後，校內啟動心理諮商與輔導措施，目前已經進行兩輪的團體輔導，下周學校舉行期末考，接著就放寒假，寒假期間也會針對情緒起伏比較大的學生，持續進行個案輔導，透過電訪、家訪或到校諮商等方式進行。

▲離世學生的父親今以「傷心的父親」發出聲明 。（圖／校方提供）

