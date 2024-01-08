落海失聯第18天！海虎潛艦士官妻再發協尋　淚喊：不會放棄找到他

▲海虎潛艦失聯士官妻再發協尋文，堅定喊，「我們不會放棄找到他」。（圖／翻攝張妻臉書）

記者陳韻如／高雄報導

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎軍艦2023年12月21日下午發生意外，3名官兵遭湧浪拍擊落海失蹤，案發至今已18天，但失聯的3官兵仍未被尋獲。其中張姓士官妻子今(8日)再度在臉書上發文，懇求外界多多轉發，也懇求海上船隻、釣魚的朋友、浮潛下水的朋友多加注意，「我們不會放棄找到他！」

張妻在臉書上貼出協尋，並公布張姓士官的特徵，懇求外界將貼文分享出去，「張士官在2023/12/21與小琉球西南方海域落海失蹤，我們都在找他！」張妻表示，因洋流與東北季風影響，現在無法預測會漂流到哪，「但…但..還沒找到前都還是有希望的！」

張妻懇求海上的船隻，每位出海的船長朋友、釣魚的朋友、浮潛下水的朋友及沿岸居民們多幫忙留意。「不要覺得自己的力量很小！只要幫忙轉發協尋的資訊，一定一定能夠把資訊轉傳到每個地方。我們不會放棄找到他！」

這起案件發生在去年12月21日，海虎軍艦於海面上執行任務期間因裝備脫落，艦上官兵實施浮航固定時，因瞬間湧浪過大，導致安全扣環受力過猛而變形鬆脫，造成陳姓少校等6名官兵落海。事發後海面上3名官兵率先遭救起，而另外3人包括林姓士官長、顏姓士官、張姓士官則失聯下落不明。