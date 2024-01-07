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新北國三生跨年失聯9天　學長家找到他！拒説離家原因

▲▼國三男學生在派出所食用警方提供的食物，警方在男學生畢業的學長家找到他 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲國三男學生在派出所食用警方提供的食物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市泰山區一名國三生上個月29日晚間，跟阿嬤說要去跟朋友跨年，沒想到就失聯，未同住的媽媽得知，在臉書社團貼文找尋失聯的兒子，有網友還提供線索說他去找女友，轄區林口警分局獲報立即調閱上百支監視器，最後在國中生畢業的學長家中找到他，他表示有看到協尋貼文，強調與女友無關，但也未交代為何離家失聯。

據悉，這名國中9年級男同學家中父母離婚後，由阿嬤撫養，上個月29日跟阿嬤說要外出跟朋友去跨年，離家後就沒再回來，起初阿嬤不以為意，但這次卻離家太多天，2日她趕緊到轄區派出所報案協尋，男學生媽媽得知後，6日在臉書社團貼文表示，兒子身高約170公分、體重約80公斤。希望大眾協尋，同時呼籲兒子若看到訊息，請儘速回家或給媽媽一個安心的電話。

臉書貼文後，有男學生的同學表示，遊戲帳號這幾天都有上線，但不知道去哪裡，也有人提供線索說應該躲在女友家。警方獲報後調閱上百支監視器，7日上午9時許，在男學生已畢業的學長家找到他。

由於這名國中學長家中也是阿嬤隔代教養，才會未發現男學生離家，男學生被找到後，向警方表示自己沒有去找女友，希望外界不要誤會，他表示自己有看到媽媽的貼文，但完全不願意說明為何離家以及為何不跟媽媽聯絡，林口警呼籲家長平時應多關心小孩，注意在學校有無適應不良的情況，即時給予關心，適時傾聽心聲！

▼警方在男學生畢業的學長家找到他 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼國三男學生在派出所食用警方提供的食物，警方在男學生畢業的學長家找到他 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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