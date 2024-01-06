不爽女友母被吃豆腐「2人當街互毆」　豬隊友罵警...這下慘了

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區驚傳槍響，今天（6日）凌晨4時許，楊姓男子與友人前往福和路上某KTV消費，結束離開時，盛姓女友人勸楊回家，攙扶他上計程車時，兩人發生拉扯，24陳姓男子見到女友母親被欺負，覺得楊在藉故吃豆腐，兩人當街互毆，警方獲報抵達，遭到推擠嗆聲，立即對空鳴槍嚇阻，並將在場的7人帶回。

▲警方到場制止，陳男卻與警員發生衝突遭壓制。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，今天凌晨62歲楊姓男子與6名友人，相約到永和福和路上KTV喝酒唱歌，所有人買單離開時，51歲盛姓女子攙扶不勝酒力的楊男搭車，但楊男卻又酒意上頭，表示要續攤不願離開，與盛女發生肢體碰觸，24歲陳姓男子覺得女友的母親被吃豆腐，懷疑楊男趁著酒意亂來，憤而上前理論並大打出手。

▲陳男(第2)不滿女友母親遭吃豆腐，當街與對方互毆，警方到場鳴槍制止。（圖／記者陸運陞翻攝）

雙方在街頭爆發衝突後，附近住戶連忙報警處理，警員獲報抵達，發現2人仍在互毆，立即上前制止，卻引來陳男不滿與警員發生推擠、拉扯，另名警員為擔心發生衝突擴大，立即對空鳴槍嚇阻，並呼叫支援快打警力到場，一旁的友人見狀，擔心陳男遭逮，竟與警方發生拉扯，而陳男女友20歲盛女則不斷辱罵警員。

最後警方將鬧事的7人帶回派出所偵辦。楊男與陳男酒醒後，雙方互不提出傷害告訴，警方仍依違反社秩法「互相鬥毆」裁罰；而推擠、辱罵警員的陳男、盛女及友人55歲陳男，則依妨害公務罪移送新北地檢署偵辦；其餘在場鬧事的友人，包含盛女母親，都依違反社秩法第72條「公共場所酗酒滋事不聽禁止」裁罰。