隨便逛夜市就噴掉500元！他嘆「不是平民美食了」　攤商曝背後內幕

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者游芳男攝）



記者朱祖儀／綜合報導

夜市美食好吃且選擇多樣，不少人會在晚餐時間準時報到，但近年來銅板小吃價格越來越高。一名網友就抱怨，去夜市隨便吃一下就噴了500元，價錢不如以前親民了。文章曝光後不少人有同感，「現在已經吃不起夜市了」，但也有攤商分享開業的狀況。

原PO在Dcard發文表示，現在逛夜市隨便去幾個攤販買美食，價格已經沒有以前便宜，隨便就噴掉500元，覺得現在的夜市已經不能被稱做平民美食，更直呼「夜市好貴喔！」

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不少人看了相當有同感，「現在我都去找399吃到飽的了」、「4個人出門隨便都1千」、「之前有一次算過價錢，吃夜市比吃連鎖餐廳的小火鍋還貴，還沒有發票」、「太貴我都不敢隨便吃一下了，以前去夜市狂買、買到飽，現在去夜市只吃糖葫蘆，因為真的很想吃，然後逛完去別的地方吃飽」、「沒事不會去吃…因為吃不起」、「真的…上次夜市隨便吃一吃，竟然也快400元，算一算嚇到～怎麼這麼貴，感覺也沒吃特別多」。

▲網友看法。（圖／翻攝自Dcard）



還有網友抱怨，「夜市現在重複性太高，東西又貴…搞到最後還是去店面吃好了乾淨衛生」、「現在台灣很多夜市是用來宰外國旅客的，不是給台灣人逛的」、「因為工作住逢甲附近一年半，沒買過那裡的東西，又貴、重複性也高還吃不飽，甚至正餐也不知道哪裡買才好，附近的麻辣燙比北部貴就算了，還把我的料偷偷減少」、「餐廳300-400就能吃還不錯了，還不用像夜市一樣環境髒亂，也有冷氣，不用人擠人」。

但也有攤商指出，「家裡做市場（早市）擺五金的，一天攤租5-7千，給你參考，賺的錢幾乎都拿去繳攤租，生意沒有想象中好做，要人流就要付出代價」、「家裡是擺黃昏市場的，賣吃的（自己做的），扣除擺攤的租金、做菜的地方的租金，每一項食材來源都有漲，有的原料幾乎就是叫一次漲100、200，但從一顆5塊漲到快8塊（我們賣10塊幾乎是賠本價），家人說我們家已經有6年沒有漲價，但在2023年有大約快一半的東西都調漲約5塊左右」、「我們家是在夜市擺攤的，其實有些夜市的租金真的高到很可怕，房東說多少就多少，沒有討論的餘地，真正高成本的是租金（用我們家的話啦）」。