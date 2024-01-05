76歲翁告兒討每月3千扶養費　他淚揭悲慘童年：父子根本沒感情

▲顏姓老翁拋家棄子多年，年老後告兒討3000元扶養費文駁回。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳佩蓁／台中報導

台中一名76歲顏姓老翁年輕時拋家棄子，幾乎未盡過當父親的責任，兄弟3人都是母親一人獨自帶大，年老後老翁因缺錢無法維持生活，竟提告兒子要求每月付3000元扶養費，兒子不滿反駁，表示幼年曾目睹父親家暴母親，兩人離婚後，是母親獨自養家，法院審理後，認為老翁未盡扶養兒子義務在先，駁回聲請，全案仍可抗告。

顏姓老翁主張，他已年屆76歲，目前無收入，名下也無財產，無法維持生活，他認為兒子對他有扶養義務，因此對兒子提出民事訴訟，請求對方每月給付他3000元扶養費維持生活。

兒子則主張，兒時的記憶中，總是過著寄人離下與經常搬遷的日子，這不是個好童年，光是小學就讀了6所學校，甚至在升小六時曾目睹父親將母親的頭往牆壁打，後來父母離婚後，父親對他們不聞不問，他和2個弟弟都是由母親獨力扶養，大妹則由奶奶照顧，自己後來也因沒錢繳交國中學費到工廠打工，供2個弟弟讀書，經濟並不寬裕。

兒子表示，雖然後來母親一度與父親復合，但某天是下班回家後，卻發現電視不見了，一查才知道是父親把電視拿去變賣，父親也消失的無影無蹤，後來父親陸續有出現，但也只是攔截他要錢，直言「這樣的父親沒感情可言，尤其要不到錢就說要提告」，因此拒付扶養費。

顏子的阿姨也出庭作證，表示老翁以前就常搞失蹤，一家更常常疑似為躲債搬家，孩子幾乎都是妻子照顧，連妻子肝癌時顏姓老翁都不知道在哪裡，且顏沒錢根本不用談照顧。

法院審理，認為孩子年幼正值需父愛關懷支持之成長階段，但老翁卻無正當理由未扶養照顧兒子，對於小孩成長過程亦缺乏聞問，導致父子關係疏離，如今卻要求兒子負擔扶養義務，顯失公平之情，裁定駁回顏翁聲請。