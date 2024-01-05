陸網信辦主任會議學習「蔡奇講話精神」　堅決防範意識形態風險

▲蔡奇3日在大陸全國宣傳部長會議上發表講話。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸中央書記處書記蔡奇3日曾喊出要唱響「中國經濟光明論」，引發關注。大陸全國網信辦主任會議3至4日在北京召開，強調要學習蔡奇講話精神，今年奮力開創網路強國建設新局面，堅決防範化解網路意識形態風險挑戰。

據「網信中國」微信公眾號消息，大陸全國網信辦主任會議回顧總結2023年網路安全和資訊化工作，研究規劃2024年工作。大陸中宣部副部長、中央網信辦主任、國家網信辦主任莊榮文出席並發表講話。大陸中央網信辦副主任、國家網信辦副主任牛一兵主持會議。

該會議上傳達學習了蔡奇、中央宣傳部部長李書磊的講話精神，並稱其具有重要指導意義。據早前報導，蔡奇3日曾強調，在新年度，要凝聚共識，建構主流輿論新態勢，持續加強正面宣傳和輿論引導，唱響「中國經濟光明論」。

會議指出，當前，網信工作面臨著新形勢新任務，要正確判斷和科學把握網信工作面臨的形勢，搶抓機遇、應對挑戰、防範風險，不斷增強做好工作的前瞻性、系統性、主動性，奮力開創網路強國建設新局面。

針對2024網路安全和資訊化工作安排，會議強調，要不斷鞏固壯大網上主流思想輿論，堅決防範化解網路意識形態風險挑戰」，持續提升網路綜合治理效能，全面推廣國家網路安全體系與能力現代化，以資訊化發展新成效助力高品質發展。

會議還說，要大力推動「網路空間法治化」，積極進行網路空間國際交流合作，提升網信系統黨的建設和幹部隊伍建設能力水平。

會議指出，要進一步深化網信領域改革，大力推動網信事業高質量發展，以網路強國建設新成效為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興提供有力服務、支撐和保障。