割頸案「乾妹」恐進感化院！疑串證目擊同學　警揭下一步行動

▲警方遭新北地院駁回請求核發同行書後，已準備進行下一步。（圖／CTWANT提供）

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國中生割頸案持續延燒，原本獲裁定責付監護人的教唆「乾妹」，因發表爭議言論及疑似串證，昨（4日）前往警局製作筆錄。警方認為女學生涉嫌重大，在向新北地院請求核發同行書遭駁回後，擬再向法院聲請搜索票查明案情。

「乾妹」日前遭爆料利用通訊軟體中的同學群組，對目擊同學下指導棋如何答覆，警方接獲情資後認為此以有串供之虞，依《少年事件處理法》向新北地院少年法庭請求核發「同行書」與「搜索票」，要求女學生到案說明，但均遭駁回。事件曝光後引爆網友怒火，狂轟新北地院擺爛、不作為。

不過，警方透露目前還沒收到相關事證，會請求核發同意書及研擬聲請搜索票，是因認為女學生涉案情節仍有討論空間。另有知情人士指出，行兇「乾哥」與乾妹的手機，其實在第一時間均被警方扣下。

消息人士表示，該案事實上應沒什麼好串證，因為情節不複雜、沒多少串證空間。至於乾妹在網路上不當言論，除使女學生被輿論撻伐，也難保有人做出極端行為，若能再次搜索並把乾妹送進感化院，也是變相保護她的人身安全。

另外，警方仍對串證一事不敢大意，若之後搜索票順利核發，也會對女學生目前使用手機或電腦詳細蒐證。而新北地院對爭議，僅表示少年事件調查不公開，礙難就本件調查事項及進度為說明，「新聞所指本院少年法庭就具體個案所為之決定，依審判獨立之精神，本院不予評論」。

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