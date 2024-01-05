由街頭跳進奧運大舞台！　桃園大廟景福宮贊助霹靂舞出國比賽

▲桃園大廟景福宮簡征潭主委(左四)贊助霹靂舞出國比賽經費。（圖／景福宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區大廟景福宮是地方居民的信仰中心，近年來，在主委簡征潭創新求變作為下，積極融入社區各項公益、教化人心活動，深受各界肯定。為鼓勵年輕朋友正當休閒運動，日前贊助桃園市街頭藝術總會10萬元，做為代表台灣參加2024法國坎城霹靂舞大賽世界決賽的選手出國比賽費用。

簡征潭主委4日表示，景福宮是桃園人的大廟、又稱「聖王廟」，也是市定古蹟，是在地居民的信仰中心。為了讓更多年輕朋友認識地方老廟，去年9月間，提供廟埕廣場做為桃園市街頭藝術總會舉辦霹靂舞比賽場地，因而讓他有機會接近更多年輕人、認識霹靂舞。

▲簡征潭主委(左)肯定霹靂舞由街頭跳進奧運大舞台！（圖／景福宮提供）



霹靂舞是街舞舞種之一，以個人風格為主，要求舞者以頭、肩、背、膝為重心，貼近地面迅速旋轉翻滾，或以單手撐地、頭頂地等高難度、近乎體操般的動作，對舞者的表演技巧要求很高。而過去提到街舞、霹靂舞，有些保守民眾或許會認為是追求流行的年輕人「舞蹈」。

殊不知，這項年輕人熱愛的舞蹈，在國際間已廣受重視。桃園市街頭藝術總會去年9月間，在景福宮廟埕廣場舉辦霹靂舞比賽，參賽選手歷經不斷訓練、自我挑戰、經由比賽挑選出代表台灣參加杭州亞運及明年的巴黎奧運，桃園景福宮力表支持，日前特別贊助10萬元，做為代表台灣參加2024法國坎城霹靂舞大賽世界決賽的選手出國比賽費用，由理事長黃俊豪代表接受，並為他們努力為台灣爭光的精神，引以為傲。

桃園區大廟景福宮連續20多年，秉持「取之社會、用之社會」暨弘揚開漳聖王慈悲為懷、普濟眾生的理念，去年12月中旬，針對桃園十五街庄轄區（桃園區、八德區、大竹地區）各國民小學三年級清寒或單親學生頒發冬令助學金逾47萬元。