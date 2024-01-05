　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

由街頭跳進奧運大舞台！　桃園大廟景福宮贊助霹靂舞出國比賽

▲桃園大廟景福宮贊助霹靂舞出國比賽

▲桃園大廟景福宮簡征潭主委(左四)贊助霹靂舞出國比賽經費。（圖／景福宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區大廟景福宮是地方居民的信仰中心，近年來，在主委簡征潭創新求變作為下，積極融入社區各項公益、教化人心活動，深受各界肯定。為鼓勵年輕朋友正當休閒運動，日前贊助桃園市街頭藝術總會10萬元，做為代表台灣參加2024法國坎城霹靂舞大賽世界決賽的選手出國比賽費用。

簡征潭主委4日表示，景福宮是桃園人的大廟、又稱「聖王廟」，也是市定古蹟，是在地居民的信仰中心。為了讓更多年輕朋友認識地方老廟，去年9月間，提供廟埕廣場做為桃園市街頭藝術總會舉辦霹靂舞比賽場地，因而讓他有機會接近更多年輕人、認識霹靂舞。

▲桃園大廟景福宮贊助霹靂舞出國比賽

▲簡征潭主委(左)肯定霹靂舞由街頭跳進奧運大舞台！（圖／景福宮提供）

霹靂舞是街舞舞種之一，以個人風格為主，要求舞者以頭、肩、背、膝為重心，貼近地面迅速旋轉翻滾，或以單手撐地、頭頂地等高難度、近乎體操般的動作，對舞者的表演技巧要求很高。而過去提到街舞、霹靂舞，有些保守民眾或許會認為是追求流行的年輕人「舞蹈」。

殊不知，這項年輕人熱愛的舞蹈，在國際間已廣受重視。桃園市街頭藝術總會去年9月間，在景福宮廟埕廣場舉辦霹靂舞比賽，參賽選手歷經不斷訓練、自我挑戰、經由比賽挑選出代表台灣參加杭州亞運及明年的巴黎奧運，桃園景福宮力表支持，日前特別贊助10萬元，做為代表台灣參加2024法國坎城霹靂舞大賽世界決賽的選手出國比賽費用，由理事長黃俊豪代表接受，並為他們努力為台灣爭光的精神，引以為傲。

桃園區大廟景福宮連續20多年，秉持「取之社會、用之社會」暨弘揚開漳聖王慈悲為懷、普濟眾生的理念，去年12月中旬，針對桃園十五街庄轄區（桃園區、八德區、大竹地區）各國民小學三年級清寒或單親學生頒發冬令助學金逾47萬元。

ET快訊
台南離奇命案！男子訪友飲酒爭執互毆　竟一覺不起
重機女神走紅前「大量清涼內衣照」被起底！　認了：自己發的
快訊／7縣市低溫特報　今夜到明晨「最冷下探10°C」
最會抓偷吃「5星座」！第六感準爆　千萬別做壞事
日本強震失蹤增至179人　婆婆被「活埋72小時」獲救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

由街頭跳進奧運大舞台！　桃園大廟景福宮贊助霹靂舞出國比賽

國民黨基隆大造勢3萬人挺　侯友宜：政黨輪替該換人做看看了

村長赴陸遭查辦...游顥批綠雙標　蔡培慧反批促統洪秀柱小跟班

氣溫急降　南消強化防範一氧化碳中毒宣導

旗海重現！林沛祥基隆團結勝利大造勢　侯友宜、韓國瑜大咖合體

日本佛系歌手藥師寺寬邦除夕演唱在這裡！　歌迷直呼集合

新北經發局助攻產業工安　首創消防補助計畫加速企業永續

尋找猴硐煤鄉黑金寶藏　新北再現昔日礦業坑道記憶

新北5年新建啟用97公有停車場　今年將再添4立體停車場

新北石門草里漁港x茶山步道　港內垂釣品嚐在地茶品

張誌家回家了！母姊帶骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

石川強震黃金72小時已過！　仍有79人失蹤「物資送不進去」

彰化「自來水衝破柏油」　馬路瞬間隆起石塊炸開

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

海保機長疑不知撞上日航　「塔台通聯記錄」公開

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

由街頭跳進奧運大舞台！　桃園大廟景福宮贊助霹靂舞出國比賽

國民黨基隆大造勢3萬人挺　侯友宜：政黨輪替該換人做看看了

村長赴陸遭查辦...游顥批綠雙標　蔡培慧反批促統洪秀柱小跟班

氣溫急降　南消強化防範一氧化碳中毒宣導

旗海重現！林沛祥基隆團結勝利大造勢　侯友宜、韓國瑜大咖合體

日本佛系歌手藥師寺寬邦除夕演唱在這裡！　歌迷直呼集合

新北經發局助攻產業工安　首創消防補助計畫加速企業永續

尋找猴硐煤鄉黑金寶藏　新北再現昔日礦業坑道記憶

新北5年新建啟用97公有停車場　今年將再添4立體停車場

新北石門草里漁港x茶山步道　港內垂釣品嚐在地茶品

不用跑日本！基隆「類富士山照」1.3萬人朝聖：真的很像

先探／戰勝元月行情贏家心法

先探／謝金河：股價漲多就是最大的利空

愛國教育法生效？美媒：外籍教師成群結隊離開中國　引發家長擔憂

愛吃葡萄又怕容易壞掉　農糧署教「3保存妙招」完美嘗鮮

百靈果凱莉懷孕了！　驚訝曬超音波「but老公還沒有ready」

由街頭跳進奧運大舞台！　桃園大廟景福宮贊助霹靂舞出國比賽

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

地方熱門新聞

國民黨基隆大造勢　侯友宜：該換人做看看了

基隆團結造勢　侯友宜韓國瑜大咖合體

南投村長赴陸遭查辦　游顥和蔡培慧政見會交鋒

南消強化防範一氧化碳中毒宣導

桃園大廟景福宮　贊助霹靂舞出國比賽

日本佛系歌手藥師寺寬邦除夕演唱在這裡！　歌迷直呼集合

新北經發局首創消防補助加速企業永續

2024首場象限儀座流星雨來了

屏二選區立委選情激烈　屏東檢警重兵維安+查賄

「台南四百」提袋超吸睛

澎湖立委三搶一　藍綠交鋒

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

啟英高中頒發168萬獎助學金　張善政致謝

物流車被拒保！公會：恐讓貨運業陷困境

更多熱門

相關新聞

桃園大廟景福宮頒發助學金　236 位學生受惠

桃園大廟景福宮頒發助學金　236 位學生受惠

桃園區大廟景福宮主委簡征潭14日表示，秉持「取之社會、用之社會」暨弘揚開漳聖王慈悲為懷、普濟眾生的理念，景福宮連續20多年，針對桃園十五街庄轄區（桃園區、八德區、大竹地區）各國民小學三年級清寒或單親學生頒發冬令助學金，今年有31 所國小、236 位學生受惠，每位頒發 2000 元助學金，共頒發逾47萬元。

桃園大廟遇到愛　九對男女配對成功

桃園大廟遇到愛　九對男女配對成功

求脫單很靈驗　快來桃園景福宮求姻緣

求脫單很靈驗　快來桃園景福宮求姻緣

桃園大廟景福宮9/29未婚聯誼　籲女性快報名

桃園大廟景福宮9/29未婚聯誼　籲女性快報名

女子「隔海參拜祈求」聖王公　如願達成

女子「隔海參拜祈求」聖王公　如願達成

關鍵字：

桃園大廟景福宮簡征潭贊助霹靂舞桃園市街頭藝術總會

讀者迴響

熱門新聞

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

百靈果凱莉懷孕了！　驚訝曬超音波「but老公還沒有ready」

高纖蔬菜排行出爐！第一名是血管清道夫

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

痞幼走紅前「清涼內衣照」被起底！認了：我自己發的

最會抓偷吃「5星座」！第六感準爆　千萬別做壞事

啪啪4年「不到1分鐘結束」　她崩潰：男友天天打手槍

丫頭傻眼否認分居！解答「決定結束」PO文真相

7縣市低溫特報　最冷下探10°C

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

丫頭被傳4年婚姻分居

日網熱搜「台灣救援隊」　岸田文雄曝原因

妹子搭車被載到陌生地！運將突拿出好幾個保險套

更多

最夯影音

更多
張誌家回家了！母姊帶骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了

張誌家回家了！母姊帶骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了
張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面