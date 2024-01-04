司馬中原沒上學卻文筆超強！傳言沒喝孟婆湯　網哀悼：這次別忘了

▲「鬼故事大師」司馬中原離世，他的一生可謂傳奇。（圖／衛視中文台提供、魔耳國際娛樂提供）

記者林育綾／綜合報導

司馬中原今（4日）傳出因急性肺炎病逝，享耆壽90歲。網友獲知消息後，也紛紛震驚留言「從小就熬夜聽他廣播節目」、「一代鬼王，一路好走」、「勸人為善，去當神了」。由於司馬中原生前曾表示自己忘了喝孟婆湯，因此雖然沒受過正式教育，但帶有前世記憶加上自學，文筆卓越，網友如今也表示「這次還會忘記喝嗎？」

「鬼故事大師」司馬中原（本名吳延玫），本籍為江蘇淮陰，1948年即以15歲年紀加入青年軍，還曾跟隨孫立人將軍，並參與國共內戰，從未受過任何正統學校教育；不過他跟隨中華民國國軍遷徙至台灣後，透過自學，文筆十分優秀，還擔任師旅新聞官等文職宣傳工作。到了1962年，他以上尉軍銜退役後專職寫作，寫作領域十分廣泛。

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他是1950年代的代表性作家之一，著作多本作品像是《狂風沙》、《荒原》、《失去監獄的囚犯》、《月光河》、《駝鈴》、《雲上的聲音》、《路客與刀客》、《大漠英雄傳》、《鄉野奇談》、《鬼話》、《醫院鬼話》、《春遲》等。

其中《春遲》獲得第12屆國家文藝獎；還曾經有一篇散文〈火鷓鴣鳥〉描寫斑鳩，出自散文集《雲上的聲音》，被國立編譯館選入國民中學國文教科書。

司馬中原最廣為人知的時期，是曾在「衛視中文台」主持兩個靈異節目，《今夜鬼未眠》（與郝劭文主持）、《驚夜嚇嚇叫》（類戲劇）；也曾主持中國廣播公司深夜的節目《午夜奇譚》。

▲司馬中原曾表示自己忘記喝孟婆湯，帶有前世記憶。（圖／資料照）

他在《午夜奇譚》時，把自己親眼所見、所聞的一些光怪陸離、鄉野奇譚說給聽眾聽，是當時非常熱門的廣播節目之一，不少人表示「國中都熬夜在聽」、「從小就愛聽」。

尤其他經常以「中國人也怕鬼，西洋人也怕鬼」為開場白成為招牌，不時穿插著「恐怖哦，恐怖到了極點喔！」為個人特色，都是他的經典口白。

司馬中原一生可說是傳奇，他還曾透露自己忘記喝孟婆湯，因此帶有前世記憶，記得自己前世是童養媳、青樓女子，更表示，前世驚濤駭浪的人生記憶，都成為他寫作、說故事的養份。

如今司馬中原病逝消息一出，網友也紛紛震驚不捨，除了留言哀悼，也有不少人叮嚀「這次還會忘記喝孟婆湯嗎？」、「這次別再忘記喝了」。