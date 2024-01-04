跨年連假泡寶來十三坑野溪溫泉！30人上吐下瀉　民眾疑水源遭汙染

▲高雄十三坑溫泉傳出水源受汙染事件。（圖／溫泉溯溪響導WaxiRiver Chen提供）

記者賴文萱／高雄報導

位於高雄寶來溪上游的十三坑溫泉，是最近頗為熱門的野溪溫泉，跨年夜人潮大爆滿，但陸續傳出有去泡過溫泉的民眾，出現頭暈噁心、上吐下瀉、發燒等症狀，人數約有20至30人。有受害民眾就在臉書社團上發問「誰也中獎？」陸續引出其他受害者紛紛+1，不少人則懷疑疑似水源受到汙染。

跨年元旦連假期間，不少民眾前往十三坑溫泉紮營，跨年夜人潮大爆滿，不過在臉書社團「台灣溫泉探勘網」中，就有民眾po文指出，「跨年十三坑大爆滿，疑似水源受到污染，已知20-30位出現頭暈噁心、上吐下瀉、發燒等症狀，還有誰也中獎的嗎？」

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▲連假泡完十三坑野溪溫泉上吐下瀉，苦主急發問「誰也中獎？」。（圖／翻攝自臉書社團「台灣溫泉探勘網」）

該篇文章底下也引來更多苦主紛紛+1，實際受害人數可能更多。有露友指出，他們12/31-1/1 4人團通通沒事，估計是水源出狀況，溫泉彩壁上面區域蠻多人去那邊上廁所的，也有人認為「有可能患了諾羅在水源處拉屎可能性滿高。」、「如果真的是諾羅病毒，一個人中就會傳染，傳染度蠻高的」。

▲▼高雄十三坑溫泉傳出水源受汙染事件。（圖／溫泉溯溪響導WaxiRiver Chen提供）

初步了解，這些受害民眾分屬不同團體，也都各自食用不同食物，但至少5-6團都中獎。而有些團食物食用前都還是保冰狀態，露友們認為食物中毒或不新鮮可能性低，唯一共通點就是泡過同一池的溫泉，因此懷疑是水質出狀況。至於詳細原因究竟為何仍待釐清。

過去透過文章介紹，使得十三坑溫泉爆紅的溫泉溯溪嚮導陳先生，近來也在十三坑溫泉紮營2次，分別在12/16-17及12/30-31。對於溫泉水質疑似受到汙染，他也提出呼籲，從事戶外活動要多注意安全，這安全包括人身安全與衛生健康安全，千萬不要在水源區（源頭區）大小便，確保水源安全。

陳先生也提醒，野外泡湯除非能確認溫泉水源是乾淨的，否則盡量避免用溫泉水洗臉（盡量避免讓溫泉水碰到口鼻眼等部位），也請盡量避免生飲溪水，飲用溪水請盡量煮熟。

此外，若使用過濾器，要盡可能能確認溪水是乾淨的。不論是溫泉旅館的大眾池或者野溪溫泉池，入池前請盡可能清洗身體後再入池。