　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跨年連假泡寶來十三坑野溪溫泉！30人上吐下瀉　民眾疑水源遭汙染

▲▼高雄十三坑溫泉傳出水源受汙染事件。（圖／溫泉溯溪響導WaxiRiver Chen提供）

▲高雄十三坑溫泉傳出水源受汙染事件。（圖／溫泉溯溪響導WaxiRiver Chen提供）

記者賴文萱／高雄報導

位於高雄寶來溪上游的十三坑溫泉，是最近頗為熱門的野溪溫泉，跨年夜人潮大爆滿，但陸續傳出有去泡過溫泉的民眾，出現頭暈噁心、上吐下瀉、發燒等症狀，人數約有20至30人。有受害民眾就在臉書社團上發問「誰也中獎？」陸續引出其他受害者紛紛+1，不少人則懷疑疑似水源受到汙染。

跨年元旦連假期間，不少民眾前往十三坑溫泉紮營，跨年夜人潮大爆滿，不過在臉書社團「台灣溫泉探勘網」中，就有民眾po文指出，「跨年十三坑大爆滿，疑似水源受到污染，已知20-30位出現頭暈噁心、上吐下瀉、發燒等症狀，還有誰也中獎的嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄十三坑野溪溫泉。（圖／翻攝自Google maps）

▲連假泡完十三坑野溪溫泉上吐下瀉，苦主急發問「誰也中獎？」。（圖／翻攝自臉書社團「台灣溫泉探勘網」）

該篇文章底下也引來更多苦主紛紛+1，實際受害人數可能更多。有露友指出，他們12/31-1/1 4人團通通沒事，估計是水源出狀況，溫泉彩壁上面區域蠻多人去那邊上廁所的，也有人認為「有可能患了諾羅在水源處拉屎可能性滿高。」、「如果真的是諾羅病毒，一個人中就會傳染，傳染度蠻高的」。

▲▼高雄十三坑溫泉傳出水源受汙染事件。（圖／溫泉溯溪響導WaxiRiver Chen提供）

▲▼高雄十三坑溫泉傳出水源受汙染事件。（圖／溫泉溯溪響導WaxiRiver Chen提供）

▲▼高雄十三坑溫泉傳出水源受汙染事件。（圖／溫泉溯溪響導WaxiRiver Chen提供）

初步了解，這些受害民眾分屬不同團體，也都各自食用不同食物，但至少5-6團都中獎。而有些團食物食用前都還是保冰狀態，露友們認為食物中毒或不新鮮可能性低，唯一共通點就是泡過同一池的溫泉，因此懷疑是水質出狀況。至於詳細原因究竟為何仍待釐清。

過去透過文章介紹，使得十三坑溫泉爆紅的溫泉溯溪嚮導陳先生，近來也在十三坑溫泉紮營2次，分別在12/16-17及12/30-31。對於溫泉水質疑似受到汙染，他也提出呼籲，從事戶外活動要多注意安全，這安全包括人身安全與衛生健康安全，千萬不要在水源區（源頭區）大小便，確保水源安全。

陳先生也提醒，野外泡湯除非能確認溫泉水源是乾淨的，否則盡量避免用溫泉水洗臉（盡量避免讓溫泉水碰到口鼻眼等部位），也請盡量避免生飲溪水，飲用溪水請盡量煮熟。

此外，若使用過濾器，要盡可能能確認溪水是乾淨的。不論是溫泉旅館的大眾池或者野溪溫泉池，入池前請盡可能清洗身體後再入池。

ET快訊
天母富夫妻淋熱水逼吃屎！虐打印傭　丟100萬換撤告
快訊／日圓「0.21」字頭再現！
林采緹中空遛狗！　一彎腰「半球形狀」千人看光
人氣手搖開新店！　3大飲品1元喝
跨年泡十三坑溫泉　30人上吐下瀉
放乾妹在外串證！　新北院挨轟「擺爛」：不予回應
正妹荷官穿著性感被逮！　狼狽坐一排畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遭指圖利高端獲不起訴！薛瑞元喊忍無可忍　今早遞狀反告藍委「誣告」

老公這樣放芳香劑！網紅Nico傻眼放棄溝通　網急勸：不要被他騙到

夢幻工作！跟檢疫犬一起上班　防檢署徵4名領犬員「起薪最高45K」

跨年連假泡寶來十三坑野溪溫泉！30人上吐下瀉　民眾疑水源遭汙染

2盤自助餐420元！他詢問「計價標準」　老闆娘回：無法算給你看

超狂選舉政見！清潔隊員「花20萬求婚」曝內幕　他推雜種優勢

技職之光林姵宇擁10證照！勉技高生：「興趣＋努力」人生無限可能

113年國中會考5／18、5／19登場　簡章明開放網路下載

高中畢旅玩碟仙！男同學問「女鬼這1句」慘被重摔...駭人下場曝

房產業憂徵碳費讓房價漲35%　環境部駁：影響僅約1％

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

北市內湖2裝潢工雙屍命案　離奇頭腳反向...檢下午相驗

日本 #羽田機場 日航整架飛機起火燃燒！

下班沒回家…另一半聽手機鈴聲找人！驚見兩裝潢工躺掀床內死亡

日本2天479↑起餘震！　衛星對照前後畫面曝...

遭指圖利高端獲不起訴！薛瑞元喊忍無可忍　今早遞狀反告藍委「誣告」

老公這樣放芳香劑！網紅Nico傻眼放棄溝通　網急勸：不要被他騙到

夢幻工作！跟檢疫犬一起上班　防檢署徵4名領犬員「起薪最高45K」

跨年連假泡寶來十三坑野溪溫泉！30人上吐下瀉　民眾疑水源遭汙染

2盤自助餐420元！他詢問「計價標準」　老闆娘回：無法算給你看

超狂選舉政見！清潔隊員「花20萬求婚」曝內幕　他推雜種優勢

技職之光林姵宇擁10證照！勉技高生：「興趣＋努力」人生無限可能

113年國中會考5／18、5／19登場　簡章明開放網路下載

高中畢旅玩碟仙！男同學問「女鬼這1句」慘被重摔...駭人下場曝

房產業憂徵碳費讓房價漲35%　環境部駁：影響僅約1％

爆鄭文燦酒店「2女侍陪聊片」！凌濤諷恐是中共介選　要綠營速查

出國過年！玩香港1.3萬、首爾2萬有找　直飛富國島免簽證

2024台北電玩展商務展區圖公開　吸17國破百業者參與

美紐澤西州伊斯蘭教長遭槍殺死亡！一早倒臥清真寺外　嫌犯仍在逃

薛瑞元反告李德維誣告　行政院支持：捍衛前線同仁清譽

王思聰海南高調慶生　逾30正妹同行「祝大家健康賺大錢」

廣東男高處狂灑人民幣　鄰居陽台街道上「紅通通」一片

男開車被GPS導航到「黑幫交火現場」 　車子被連射16槍慘成蜂窩

跳槽到外商「薪水高、工時短」他見1幕愣：我好渺小！過來人秒懂

天母富夫妻高跟鞋虐打印傭「斷牙耳聾」　出庭提100萬換撤告

生活熱門新聞

林靖恩跨年砸飯店睡ATM　沉默4天吐37字心聲

王欣儀姊被棄屍路邊　冷血兇手「最終下場曝光」

政府發錢了！最高可領「1.9萬元」

「天真女孩兒」驗孕卻拿出一杯大便　苦主曝光！

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

新年點光明燈　命理師提醒2類人不適合

今晨8.1℃！13縣市低溫特報　雨區擴大時間曝

外國人來台12年待到上癮　想在這住一輩子

還有冷氣團！　下波變天時間曝

7縣市低溫特報　探10度以下時段曝

2024首節氣「小寒」要來了　3生肖財運旺

「3盒禮盒」送大家吃！醫驚喊天啊　護理師：想忙死我們？

12星座2024年「財運」曝！第1名遇貴人發大財

跨年連假泡野溪溫泉慘了！30人上吐下瀉

更多熱門

關鍵字：

十三坑溫泉

讀者迴響

熱門新聞

OL離職8個月　竟收到前公司發的年終獎金

快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組

作家H「就結束吧」！求婚成功1個月疑鬧翻

7張千萬發票無人領　消費地點、金額一次看

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

「情色教主」突拋震撼彈！

大象體操張凱婷等不到主辦回應：相當痛苦

日航道歉！證實機上2隻寵物「未能救出」

王彩樺女兒跨年露肩又露腿！「好友全正妹」網：女團出道

林靖恩跨年砸飯店睡ATM　沉默4天吐37字心聲

台中妹遭強闖租屋處性侵！鄰居一聽關電視裝死

國道深夜「時速402km」狂飆！影片車款曝光

《GE王者之劍R》2月底關服玩家不捨

即／日秋葉原電車4人遭刺傷　女嫌犯被壓制

更多

最夯影音

更多
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下
《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面