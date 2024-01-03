每2秒印一張！　Brother推全新高CP值印表機

▲Brother推出全新彩色雷射複合機。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

列印設備品牌Brother推出全新商務彩色雷射系列-HL-L3280CDW及MFC-L3760CDW，兼顧鮮明色彩表現及多功效率性能，帶來最具質價比的列印選擇。 此外，複合機進階款MFC-L3780CDW可以一分鐘快速列印30張，碳粉一次可列印高達3000頁黑白頁面，或是2300頁彩色列印，適合中小企業使用。

根據IDC 研究數據指出，2022年台灣彩色印表機需求較前年成長5.3%，更佔據整體列印設備市場近六成。

Brother超值商務彩色雷射系列本次推出進階複合機主打款-MFC-L3780CDW，搭載雙CIS掃描器，單次進紙即可完成雙面掃描、列印等多項雙面功能作業，有效簡化繁瑣作業步驟、提升員工近50%文件處理速度。

Brother產品經理石維萱表示，超值商務彩色雷射系列除提供低成本彩色列印，更兼顧多功作業效率，協助商務用戶處理文件更加得心印手，成為提升辦公效率的最佳利器。

A4列印速度高達26、30ppm，速度相較前代產品再次提升。全系列皆支援自動雙面列印功能，為用戶省去手動翻紙作業時間，使企業生產力躍進成長；若是重視環保的企業用戶，更可透過減少紙張消耗，為地球貢獻一份心力。

搭載Brother安全功能鎖，可設定不同使用者列印權限及數量限制，再搭配免費BRAdmin集中管理資訊軟體，即能透過便利且可靠的管理系統，輕鬆掌握耗材使用狀況。保密列印功能更確保未授權使用者需取得PIN碼，才可列印或讀取文件，安心掌握企業內部列印狀況。