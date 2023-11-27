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嘉義基督教醫院首例肝臟移植手術　「新肝新生」展現優質技術

▲▼嘉基首例肝臟移植手術 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲▼嘉基首例肝臟移植手術 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院於今年9月獲衛福部許可執行肝臟移植手術，隨即進行院內第一例肝臟移植手術，目前病患恢復狀況良好，即將出院，嘉基特別於27日該名病患生日當天辦理「新肝新生」記者會。

▲▼嘉基首例肝臟移植手術 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

從事劇場設計搭設的陳先生，61歲，長期於北部工作，因有高血壓及糖尿病身體每況愈下於是返鄉休養，二年前因噁心、上腹痛、作嘔感、解黑便等症狀到嘉基急診，經肝膽腸胃科醫師診斷為肝硬化合併食道靜脈曲張及出血，先以藥物控制治療，今年初發現腎功能惡化，開始洗腎，又出現反覆腹水、腸胃道出血、肝昏迷的現象，建議其接受肝臟，於今年4月並於器官捐贈中心登入等待適合的肝。很幸運的是於10月17日終於等到配對成功的肝，隔日即進行移植手術，從取肝到手術完成歷經十個小時，完成嘉基首例肝臟移植手術，術後也經團隊悉心照護，終於可以出院了。

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一般外科醫師張介瑋表示，常見需要換肝的疾病有代謝性疾病，如威爾森氏症、膽道閉鎖症、肝硬化、B型、C型肝炎患者預期可能會肝硬化、猛爆性肝炎引起急性肝衰竭、肝癌；例如肝炎帶原者或長期依賴酒精者，也常會導致肝硬化與相關併發症，如食道出血、腹水、腎功能惡化、肝昏迷等，當肝臟已惡化到肝硬化程度時，除了症狀治療及盡量減緩惡化程度，當惡化至末期產生肝衰竭時，唯一有效的治療方式只剩下肝臟移植了。

▲▼嘉基首例肝臟移植手術 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

張介瑋說，若不幸得到肝癌，現階段有許多治療方式，從手術、電燒、微波、栓塞、免疫治療等，但如果無法接受根除性治療者，或只能接受緩和性治療，以減緩惡化速度，據統計，本院每年新診斷罹患肝癌但可能不適宜接受移植手術者超過50位，而可接受肝移植手術患者也必須等待適合的肝臟，大愛肝，經常是外院的捐贈者，也是常來的突然，器官移植協調師需一年365天、24小時待命，電話保持暢通，因每通電話，就代表著一次活命的希望，有人能等到奇蹟的電話，也有人等不到就離開了...

▲▼嘉基首例肝臟移植手術 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

一經配對成功，無論多晚，團隊與受贈者一起參與這場百米賽跑，協調師立刻告訴病人這好消息，外科醫師則兵分兩路，一組人到外院，與來自各醫院的外科醫師協力取得分配之器官，另一組人在嘉基待命，當確定已取得大愛肝臟，留守在嘉基的這組人開始如火如荼地下刀，移除受贈者原先狀況不佳的肝臟，並留下需要吻合的血管與膽道。當大愛肝回到嘉基，經過處理，確定需要吻合的部分，肝靜脈、門靜脈、肝動脈、膽道等一連串的吻合，術中需多次確認血流暢通才能結束手術。為了受贈者求之不得的機會，肝臟移植團隊隨時作好準備進行手術的準備，期待能救治更多人。

▲▼嘉基首例肝臟移植手術 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基首例肝臟移植手術，患者現身說法 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

姚維仁院長表示，於雲嘉南地區肝病之高盛行率，每年有很多病人會因肝癌、肝硬化至本院尋求協助，加上本院為嘉義地區重度急救責任醫院，許多因肝硬化之相關併發症、猛爆性肝炎之病人皆會轉送至本院治療，歷經多年努力，由堅強的內、外科組成肝臟移植團隊，同時也邀請到國內肝臟移植權威中山醫院大學副院長陳堯俐教授，協助嘉基團隊的訓練，團隊成員，都已經歷過無數次肝臟手術，也參與過多次肝臟移植手術，本院於今年9月終於獲衛福部許可，可進行肝臟移植手術，首例肝臟移植手術的成功，展現嘉基醫院的優質的醫療技術，未來定能造福更多人。

 
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