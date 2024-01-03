落跑「百億大亨」掏空前國民黨營事業800億　數千人受害

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朱國榮掏空前國民黨營事業800億　數千人受害

國寶集團總裁朱國榮（左2）靠邵明斌（右2）牽線，吃下展雲公司。

▲國寶集團總裁朱國榮（左2）靠邵明斌（右2）牽線，吃下展雲公司。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

曾是國民黨黨營企業的展雲公司，擁有市值800億元的墓園及靈骨塔，多年前推出「積福專案」吸金182億元，後來卻因新冠肺炎疫情、董事長捲入立委關說案，產生資金缺口，只好找上國寶集團總裁朱國榮救火，希望解決債務問題，沒想到朱簽了15年代管合約後，竟出爾反爾，掌握800億元資產，卻債留展雲，潛逃出境，數千展雲會員的債務至今無法解決。

今年4月7日，展雲公司董事會改選，董監事全換成國寶集團朱國榮人馬。前董事長鍾克信特助金開文指出，當初展雲因週轉不靈而跳票，由朱國榮旗下「福座公司」代管15年，雙方約定由福座挹注資金，接手營運，但收入可抽15％，沒想到展雲債務沒解決，公司八百億資產被吃掉。

展雲位於新北金山的墓園及靈骨塔，每個月營運經費超過3千萬元。

▲展雲位於新北金山的墓園及靈骨塔，每個月營運經費超過3千萬元。

本刊調查，「展雲」曾是國民黨黨營體系下的殯葬企業，後來被鍾克信集資買下，但政黨輪替後，因該公司黨營色彩使其融資處處碰壁，因而推出「積福專案」吸金。金說：「該專案就是展雲向會員吸金11萬8千元，但在律師信託一個40到50萬的塔位，公司給6折優惠價，賣出高於底價的差額，是會員的獎金，若賣不出去，4年到期公司購回，也會支付每年6％利息」金開文強調，展雲的確違反《銀行法》，但會員有保障，絕對不是龐氏騙局或老鼠會。

展雲的墓園、靈骨塔經專業鑑價，市值超過8百億元。

▲展雲的墓園、靈骨塔經專業鑑價，市值超過8百億元。

積福專案10年吸金182億，前8年穩定償還本息，後來因為蓬萊陵園旁一塊土地未能如願變更，加上每月營運開銷超過3千萬，積福專案也越來越難推，2020年鍾克信又捲入立委趙正宇關說案，雖然最後被判無罪，但展雲名聲臭掉，在銀行一毛錢也貸不到，最後因疫情資金鏈斷裂，展雲終於跳票，鍾克信因違法吸金被收押，交保後人間蒸發。

這段期間，曾任展雲總經理的邵明斌，介紹國寶集團老闆朱國榮當救火隊，沒想到卻是請鬼拿藥單。金開文說：「福座本承諾償還展雲員工的欠薪、廠商欠款以及民間的高利貸，解決燃眉之急，但對方卻不履約」。至於積欠會員的本息，福座以展雲接受司法調查為由，拒絕會員自由買賣，塔位不得過戶。

展雲前董事長特助金開文（圖）表示，找朱國榮救火根本是引狼入室。

▲展雲前董事長特助金開文（圖）表示，找朱國榮救火根本是引狼入室。

當所有會員跳腳怪罪展雲，朱、邵又扮演好人，聲稱會員若願意再花6萬元，就可將展雲塔位轉換成國寶福座塔位，如此將不賺不賠，最多只損失一點利息。金說：「這麼一來等於錢被福座賺走，會員債務轉手，展雲倒多欠福座一大筆帳！」

金開文氣憤地說，當初為了託管，展雲把公司大小章全部交給邵明斌，邵也在今年4月改組董事會，並利用各種財務手段，債留展雲，卻掌控展雲的800億元資產，今年9月已因案棄保潛逃，展雲的問題如何解決？目前還看不到方向。

展雲前董事長鍾克信（圖）因違法吸金，一度遭收押，交保後潛逃出境。

▲展雲前董事長鍾克信（圖）因違法吸金，一度遭收押，交保後潛逃出境。

針對金開文的指控，福座公司法務室宋先生表示，展雲塔位不能過戶，係因為被地檢署與法院查扣，不是該公司不給過戶；至於福座公司經營祥雲觀，則是新北市政府核准，何來「侵佔800億資產」？宋先生表示，展雲之前就是龐氏騙局，在外面不曉得積欠多少債務，資產都被扣押了，根本沒有收入可言，福座代管還虧錢，不能說他們公司「空手套白狼」；此外，宋男也澄清說，展雲的員工幾乎全部留任，沒有積欠薪水問題。

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【全文】趁虛而入掌控八百億資產　揭朱國榮掏空展雲內幕
【朱國榮再爆掏空1】坐擁8百億資產　他曝展雲從黨產變待宰羔羊始末
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