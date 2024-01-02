快訊／日航客機引擎出現「嚴重破洞」畫面曝！降落撞保安廳定翼機

記者王佩翊／編譯

根據《日本新聞網》報導，載有367名乘客的日本航空516班機2日下午從新千歲起飛前往羽田機場，然而降落時卻突然起火，甚至傳出多起爆炸聲響，成為巨大火球在跑道上滑行，所幸機上全員皆已成功脫困，而消防人員仍在持續滅火中。

▲日航客機燒毀前，引擎被拍到巨大破洞。（圖／翻攝自X，下同）

根據第3管區海上保安本部指出，起火原因疑似是因為日航的空中巴士A350在降落時，與準備起飛在跑道上滑行的海上保安廳固定翼飛機發生衝撞。而根據媒體捕捉到的畫面，可以明顯看到日航客機在燒毀前，引擎外框出現撞擊產生的明顯破洞。