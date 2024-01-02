快訊／日本羽田機場飛機降落時起火！巨大火球在跑道滑行

記者王佩翊／編譯
根據《日本新聞網》報導，日本東京羽田機場2日晚間發生火警，根據現場拍攝到的畫面，一架日本航空飛機在降落時突然起火，整架飛機冒起熊熊大火在跑道上滑行。消防隊目前已經投入救火。
BREAKING: Plane on fire at Tokyo International Airport pic.twitter.com/CUeHCx1NYO— BNO News (@BNONews) January 2, 2024
根據目擊網友表示，現場還不斷傳出爆炸聲響。報導指出，該航班2日下午5時47分在羽田機場降落，但是機體卻突然著火，目前飛機上乘客正在逃生，而消防隊也已出動進行滅火。
▲▼羽田機場有客機起火。（圖／翻攝自X）
飛行機から爆発音がしました。— moon (@moon07xo) January 2, 2024
滑走路が燃えてます。#羽田空港 pic.twitter.com/miX5P7HwAj
羽田空港で飛行機炎上。#日本航空#JAL pic.twitter.com/Ad84IZlM5m— ファミリア (@otC7MpLGffBVDAD) January 2, 2024
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