快訊／日本羽田機場飛機降落時起火！巨大火球在跑道滑行

記者王佩翊／編譯

根據《日本新聞網》報導，日本東京羽田機場2日晚間發生火警，根據現場拍攝到的畫面，一架日本航空飛機在降落時突然起火，整架飛機冒起熊熊大火在跑道上滑行。消防隊目前已經投入救火。

BREAKING: Plane on fire at Tokyo International Airport pic.twitter.com/CUeHCx1NYO — BNO News (@BNONews) January 2, 2024

根據目擊網友表示，現場還不斷傳出爆炸聲響。報導指出，該航班2日下午5時47分在羽田機場降落，但是機體卻突然著火，目前飛機上乘客正在逃生，而消防隊也已出動進行滅火。

▲▼羽田機場有客機起火。（圖／翻攝自X）