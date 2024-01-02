防低價進口茶混充台灣茶　茶改場以「產地土壤」研發鑑別技術　

▲價格較低廉的境外進口茶屢傳混充台灣茶販售案件。（圖／調查局提供）

記者楊惠琪／台北報導

為避免進口茶混充台灣茶販售與產地標示不實案件發生，農業部茶及飲料作物改良場研發「茶葉中多重元素檢驗方法」，以土壤元素特徵差異，可有效鑑別境外茶或國產茶，目前已完成第2家檢驗單位技轉，提供有需求的茶農與企業檢測服務。

茶改場場長蘇宗振指出，台灣特色烏龍茶（高山茶、凍頂烏龍茶）多以青心烏龍與台茶12號（金萱）等茶樹品種產製，而越南、印尼、泰國及中國等東南亞國家，透過引進台灣茶樹品種、製茶機具及製茶技術仿製生產「台式烏龍茶」，因其茶樹品種及製造手法與國產茶相同，以往無法從品種DNA分子鑑定技術或感官品評區別高山茶或凍頂烏龍茶的產地。

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蘇宗振進一步指出，茶改場利用茶葉產地因土壤中所含元素特徵及組成不同，使得茶葉中的元素種類與含量產生差異，以此科學原理，透過分析不同國家產地茶葉中多種微量元素含量特徵，建立「茶葉中多重元素檢驗方法」判別台灣茶和境外茶的鑑別技術。此技術已於110年11月5日經衛生福利部食品藥物管理署公告為建議檢驗方法。

茶改場指出，「茶葉中多重元素檢驗方法」已完成第2家檢驗單位「財團法人台灣商品檢測驗證中心(ETC)」技術轉移，該中心前身為工研院電子工業研究所電子檢驗服務組，目前服務項目亦包含食品檢驗分析，本月19日將舉辦「台灣茶產地鑑別」說明會，歡迎有需求的茶農與企業參加。