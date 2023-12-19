高雄百大茶行「洗產地」標記台灣茶　查扣107噸中國茶葉全銷毀

▲高雄百大茶行涉嫌將中國茶葉「洗產地」販售，被檢調破獲並查扣107公噸中國茶葉。（圖／資料照片）

文／中央社

高雄岡山松記茶行涉嫌將中國茶葉「洗產地」販售，去年遭檢調搜索，查扣107公噸中國茶葉；橋頭地檢署今天舉辦銷毀儀式，法務部長蔡清祥出席肯定辦案人員。

行政院農委會農糧署南區分署去年10月派員到岡山松記茶行購買茶葉並送行政院農委會茶業改良場檢驗，因鑑別結果為「境外茶」報請檢察機關偵辦。橋檢指揮高雄市調查處搜索，共查扣5995箱，約10萬7928公斤中國茶葉。

根據判決書，2012年起中國市場劇變，茶葉銷量如斷崖式銳減，茶葉庫存量爆炸性成長；謝家兄弟等人從2016年12月7日起，將中國茶葉以每包18公斤包裝，轉運到越南，在當地加工後洗為「越南製」申報入關，運送到台灣分級販售。

檢方查出，其中部分進口茶葉更標記為「台灣茶」，在岡山松記茶行以每台斤新台幣1600元售出。

謝姓兄弟及黃姓總經理3人在偵查期間對犯行坦承不諱，最後橋頭地方法院審理後，茶行業者謝姓兄弟等3人各被橋頭地院判6個月徒刑，均緩刑4年，3人各須向公庫繳納500萬元。

▲橋頭地檢署19日舉辦「境外茶混充台茶行動專案沒收交接暨宣示銷毀典禮」。（圖／橋頭地檢署）

蔡清祥今天到法務部南區大型贓證物庫主持「查緝境外茶混充台茶行動專案沒收交接暨宣示銷毀典禮」；蔡清祥接受媒體聯訪時被問及里長赴中國旅遊回台被約談，蔡清祥強調，有違法依法處理，不會因黨派有差異。

蔡清祥致詞說，台灣高等檢察署成立「打擊境外茶混充台茶案件協調督導小組」整合平台，加上農業部創建「茶葉中多重元素檢驗方法」機制，成功打擊不法混茶。

蔡清祥說，法務部、 衛福部、財政部、農業部等單位跨部會合作、溯源查緝，同時承辦檢察官積極辦案、持續向上跨境溯源，成功緝獲、阻絕劣質茶葉流入市面。