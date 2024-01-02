　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠輔選要角：藍白呈現「等腰三角」　柯文哲很強不會被棄保

▲民眾黨柯文哲、吳欣盈全台大車掃出發。（圖／記者林敬旻攝）

▲綠營認為，民眾黨「柯盈配」很強難棄保。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統選舉倒數11天，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴明（3）將展開站路口、萬人造勢、車隊掃街等催票行動，賴營輔選要角形容，目前國民黨與民眾黨總統候選人侯友宜與柯文哲呈現「等腰三角形」的狀態，柯很強不會被棄保，未來選舉情勢不會變成原本預期的「一對一」。

賴清德目前在總統選舉維持領先，政壇普遍評估，在三咖督情況下，加上今年選情較往年偏冷，最終第一名、第二名的票數差距，恐怕會落在50萬票上下，對此，輔選要角指出，若是問他，不應該下只有上（意指要拉開領先差距），「我們會努力讓它呈現更好的狀況」。

輔選要角直言，柯文哲很強，不會被棄保。他認為，目前侯友宜與柯文哲呈現「等腰三角形」的狀態，未來選舉情勢「一定是三個」，不可能變成「一對一」，而「等腰三角形」也是賴營的希望。

輔選要角說，現在的民調就是大家都回歸到基本盤，就看中間地帶的選票怎麼流動，不過他評估，還沒有出來表達意願的人，會跟現在民調趨勢差不多。

至於目前侯友宜與柯文哲誰是第二名，誰是第三名？該人士並未給出明確答案，僅意有所指地說，看哪一家民調做誰是第二名，就是比較支持誰。

至於媒體點評民進黨國會席次難過半，該人士說明，現在有幾個選區，包括現任立委選區都出狀況，但是，也有些新的選區出現進展，例如新竹市立委候選人林志潔、台北市立委候選人許淑華、南投縣立委候選人蔡銘軒等人，都是「有可能」補回來的。

該人士表示，「搶救王義川大兵行動」吸引一些投票行為還沒固定的年輕選票，會讓民進黨政黨票增加，目前民進黨有13席不分區立委席次，倘若獲得14席，癌症希望基金會董事長、基隆長庚血液腫瘤科主治醫師王正旭就能進入國會了。

他說，不分區立委候選人王義川最近幾天就要開始車隊掃街了，競選過程初期沒有想到會拉出這一條線，但他們的活動蠻年輕化、很熱。

ET快訊
火勢包圍飛機！女乘客憶「最長的5分鐘」痛哭：快讓我們出去
李在明被割破頸靜脈！現況曝光
羽田機場跑道關閉！多班次恐延誤取消
林靖恩砸電視、打破桌子　房內畫面曝
快訊／海保廳飛機「變成殘骸」　現場畫面曝光
快訊／楊紫瓊親上火線「公開嬰兒身分」
羽田機場2機擦撞爆炸！海保廳飛機「5人罹難」　客機17人傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

沈榮津加持左楠半導體產業　李柏毅承諾助攻高科技育才、攬才

綠輔選要角：藍白呈現「等腰三角」　柯文哲很強不會被棄保

反嗆勞動部不思檢討改進　趙少康：當選定大幅提高勞保基金報酬率

副總統辯論藍白陣營9大錯假訊息一次看　7行政部門嚴守澄清

民眾黨3項動員令！黃國昌：年輕人投票率達85％　柯文哲就會當選

綠批藍「路口變堂口」　侯友宜：賴清德曾讚我嫉惡如仇、現在選舉就抹黑

新北校園割喉案　潘文忠：違禁品檢查更彈性、擴充校園輔導人力

民進黨：國民黨把路口變堂口　黑白郎君入國會「警察還要敬禮」

賴清德被強吻、南韓在野黨魁被割頸　國安局：請國人避免熱情過激

林淑芬騎單車推政績「力拼6連霸」　李有宜路口拜票曬團結氣勢

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

淡定水豚遭小羊頭撞屁屁　堅守位置乾脆趴下任牠玩

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

日本7.6強震！台灣團原機折返　觀光署：尚未有國人傷亡受困

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

告五人「搭飛機」趕台北跨年壓軸　《愛人錯過》《披星戴月》秒變KTV

沈榮津加持左楠半導體產業　李柏毅承諾助攻高科技育才、攬才

綠輔選要角：藍白呈現「等腰三角」　柯文哲很強不會被棄保

反嗆勞動部不思檢討改進　趙少康：當選定大幅提高勞保基金報酬率

副總統辯論藍白陣營9大錯假訊息一次看　7行政部門嚴守澄清

民眾黨3項動員令！黃國昌：年輕人投票率達85％　柯文哲就會當選

綠批藍「路口變堂口」　侯友宜：賴清德曾讚我嫉惡如仇、現在選舉就抹黑

新北校園割喉案　潘文忠：違禁品檢查更彈性、擴充校園輔導人力

民進黨：國民黨把路口變堂口　黑白郎君入國會「警察還要敬禮」

賴清德被強吻、南韓在野黨魁被割頸　國安局：請國人避免熱情過激

林淑芬騎單車推政績「力拼6連霸」　李有宜路口拜票曬團結氣勢

婆婆情勒「堅持連假塞車陣！」一上路秒翻舊帳　過來人淚曝真相

周冬雨遭挖黑料、潑髒水！　宣戰強權發聲：不要讓我們的善良被利用

男泡網咖50小時「沒起來過」！店員一看…已經往生了

李紫嫣滿20歲被准交男友　李㼈：想玩的要看你玩不玩得起

擦撞後機艙內升溫！女乘客憶「最長的5分鐘」哭：快讓我們出去

才剛拿下金馬影帝！吳慷仁無預警「公開新身份」　西裝帥照曝光

慧洋船隻都暫停航行紅海　載鋰離子電池船隻冒煙但無明火

羽田機場飛機相撞釀5死　日前航空管制官分析原因

沈榮津加持左楠半導體產業　李柏毅承諾助攻高科技育才、攬才

《死期將至》反思人生8金句：願望不是成為有錢人，只希望過平凡生活

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

政治熱門新聞

賴清德嘉義縣參香　支持者自拍索吻

總統大選8家封關民調總整理　藍綠白選情走勢一次看

ET封關民調／賴蕭38.9%、侯康35.8%、柯盈22.4%　藍鐵票更甚白

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

趙少康還原接洽泰勒絲來台過程　強調「都是實話」：文化部不要亂講

看完封關民調「下架民進黨絕對有機會」　陳學聖：就看柯文哲怎麽選

讚趙少康辯論會「兩招放大絕」　學者：狠甩蕭美琴、吳欣盈

媒體問家族土地逾500筆　李妍慧：沒違法「全都露」

藍爆高端股東名冊有1千名民進黨員　前立委、信賴之友會幹部入列

2024北5區立委選情膠著…

違者最重罰200萬！　中選會：1月3日零時起不得發布、散佈民調

核廢料放哪裡？　趙少康：90%國家都地下掩埋「台灣不能這樣做嗎？」

快訊／趙少康辯論會放大絕！　「當場簽字辭中廣董事長」

圖／柯啟動車掃　因1理由降防彈玻璃

更多熱門

相關新聞

反嗆勞動部不思檢討改進　趙少康：當選定大幅提高勞保基金報酬率

反嗆勞動部不思檢討改進　趙少康：當選定大幅提高勞保基金報酬率

國民黨副總統候選人趙少康昨在辯論會上批評勞保基金效益不佳，勞動部則說，勞動基金2023年截至11月底止，收益數已達6067億元，收益率10.82％，勞保基金為938億元，收益率12.31％，皆創新高。對此，趙少康今（2日）表示，勞動基金歷年平均收益率只有5％多，勞動部不思檢討改進，替勞工多賺更多錢，反而反駁他的說法，不是臉皮很厚毫無自省能力嗎？「侯康」當選，一定大幅提高勞動及勞保基金的報酬率。

副總統辯論藍白陣營9大錯假訊息　7行政部門嚴守澄清

副總統辯論藍白陣營9大錯假訊息　7行政部門嚴守澄清

黃：年輕人投票率達85％柯就當選

黃：年輕人投票率達85％柯就當選

綠批藍「路口變堂口」　侯友宜：賴清德曾讚我嫉惡如仇、現在選舉就抹黑

綠批藍「路口變堂口」　侯友宜：賴清德曾讚我嫉惡如仇、現在選舉就抹黑

賴清德被強吻、南韓在野黨魁被割頸　國安局：請國人避免熱情過激

賴清德被強吻、南韓在野黨魁被割頸　國安局：請國人避免熱情過激

關鍵字：

2024總統2024賴清德2024侯友宜2024柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

張誌家驚傳過世　享年43歲

張誌家在中國教高爾夫球　睡夢中叫不起來

林靖恩跨年夜住飯店　砸壞電視被趕走

強震1小時「海嘯猛衝」35秒　他回家看傻

即／羽田機場飛機起火原因曝！撞海上保安廳飛機

快訊／47歲李銘忠求婚成功！鑽戒套牢10年女友

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

即／日羽田機場飛機起火！巨大火球在跑道滑行

即／前職棒球星張誌家驚傳猝逝！老母今晨慟接噩耗

61歲楊紫瓊曬「嬰兒腳丫」報喜

地震前6天他發文「感覺一周內有7級地震」

即／日航客機羽田機場爆炸！機上367人逃出

張誌家帶家人深圳跨年！疑心肌梗塞猝逝　哥哥回應了

日本地震誤報　氣象廳道歉

沒有天蠍！5星座才是「真正愛記仇」狠人　千萬別惹

更多

最夯影音

更多
羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻
金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

淡定水豚遭小羊頭撞屁屁　堅守位置乾脆趴下任牠玩

淡定水豚遭小羊頭撞屁屁　堅守位置乾脆趴下任牠玩

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面