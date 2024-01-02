綠輔選要角：藍白呈現「等腰三角」　柯文哲很強不會被棄保

▲綠營認為，民眾黨「柯盈配」很強難棄保。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統選舉倒數11天，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴明（3）將展開站路口、萬人造勢、車隊掃街等催票行動，賴營輔選要角形容，目前國民黨與民眾黨總統候選人侯友宜與柯文哲呈現「等腰三角形」的狀態，柯很強不會被棄保，未來選舉情勢不會變成原本預期的「一對一」。

賴清德目前在總統選舉維持領先，政壇普遍評估，在三咖督情況下，加上今年選情較往年偏冷，最終第一名、第二名的票數差距，恐怕會落在50萬票上下，對此，輔選要角指出，若是問他，不應該下只有上（意指要拉開領先差距），「我們會努力讓它呈現更好的狀況」。

輔選要角直言，柯文哲很強，不會被棄保。他認為，目前侯友宜與柯文哲呈現「等腰三角形」的狀態，未來選舉情勢「一定是三個」，不可能變成「一對一」，而「等腰三角形」也是賴營的希望。

輔選要角說，現在的民調就是大家都回歸到基本盤，就看中間地帶的選票怎麼流動，不過他評估，還沒有出來表達意願的人，會跟現在民調趨勢差不多。

至於目前侯友宜與柯文哲誰是第二名，誰是第三名？該人士並未給出明確答案，僅意有所指地說，看哪一家民調做誰是第二名，就是比較支持誰。

至於媒體點評民進黨國會席次難過半，該人士說明，現在有幾個選區，包括現任立委選區都出狀況，但是，也有些新的選區出現進展，例如新竹市立委候選人林志潔、台北市立委候選人許淑華、南投縣立委候選人蔡銘軒等人，都是「有可能」補回來的。

該人士表示，「搶救王義川大兵行動」吸引一些投票行為還沒固定的年輕選票，會讓民進黨政黨票增加，目前民進黨有13席不分區立委席次，倘若獲得14席，癌症希望基金會董事長、基隆長庚血液腫瘤科主治醫師王正旭就能進入國會了。

他說，不分區立委候選人王義川最近幾天就要開始車隊掃街了，競選過程初期沒有想到會拉出這一條線，但他們的活動蠻年輕化、很熱。