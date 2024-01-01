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虎航飛新潟「折返桃園機場」　156旅客直呼幸運

▲▼日本石川7.6強震，富山縣輪島市一棟建築物倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲富山縣輪島市一棟建築物倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本石川縣今天發生地震，當局更發布海嘯警報，台灣虎航飛日本新潟航班受影響，搭載156名乘客的班機起飛後回航桃機，旅客雖感可惜但也覺得幸運，不過也有乘客覺得像偽旅行。

根據日本氣象廳提供的訊息，日本石川縣能登地方在當地時間下午4時許接連發生地震，最大規模7.6，當局立即發布大海嘯警報與海嘯警報。

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台灣虎航今天表示，因為日本石川縣能登地方地震，且日本氣象廳已針對特定地區發出海嘯警告，台灣虎航現階段配合當地指引進行航班調整，今天由桃機飛往新潟的IT228班機也回航桃園機場，起飛時間待通知，至於IT229新潟飛桃園班機則是延誤，後續航班資訊有待通知。

▲▼日本石川7.6強震，富山縣富山市一家便利商店的地板上掉落物品。（圖／達志影像／美聯社）

▲富山縣富山市一家便利商店物品掉落。（圖／達志影像／美聯社）

虎航從桃機飛新潟的IT228班機，晚間6時19分折返桃園機場，地勤人員表示，初步了解旅客有156名，除了旅行團之外也有自由行旅客，另外也有部分的日本民眾，虎航也加派地勤人員到場提供旅客各式協助。

一名日籍旅客一下機就急著告訴地勤人員表示，今晚必須回到日本，最後在虎航人員的協助下，順利轉乘其他班機返回日本。至於其他日籍旅客一下機幾乎都立即以電話聯絡、或傳送訊息方式向日本家人報平安。

一名自由行的男性旅客直言，當然會感到害怕，班機上的機長有廣播因為受到地震及海嘯的影響，機場無法起降必須原機折返台灣，原本規劃了10天的行程也受到影響，但他計劃改搭其他班機，讓旅行可以繼續。

▲▼日本石川7.6強震，石川縣內灘的道路毀損，一輛汽車被隆起地面頂起。（圖／達志影像／美聯社）

▲石川縣內灘的道路毀損，一輛汽車被隆起地面頂起。（圖／達志影像／美聯社）

另一名參加旅遊團的女性旅客指出，由於班機根本沒有下降就原機折返，因此並不了解當地狀況，規劃的5天行程現在全數泡湯，由於剛返抵台灣，目前領隊及導遊也還沒有告知下一步要怎麼辦，只能先辦理退關，再等候旅行社及航空公司通知如何處理後續問題。

一名忙著向家人報平安的男旅客則是開玩笑的說，這令人想起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的偽出國旅行，但他也認為自己很有福氣，如果下機後困在當地回不來就糟糕了，只是原本規劃許久、期待的旅程現在變成這樣，雖然無奈但團員們也覺得很幸運。

▼石川縣加賀市一處商業建築因地震毀損。（圖／路透）

▲▼日本石川7.6強震，石川縣加賀市一處商業建築因地震毀損。（圖／路透）

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