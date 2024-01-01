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日本氣象廳：未來2到3天可能出現震度7級地震

文／中央社

日本氣象廳今天舉行記者會表示，石川縣強震帶來最大震度7級劇烈搖晃，接下來2天到3天仍可能出現震度7級左右的強震，呼籲民眾留意建築物倒塌及土石崩塌等可能危險。

▲▼日本石川7.6強震，石川縣輪島民眾沿著因地震受損的道路行走。（圖／路透）

▲日本石川7.6強震，石川縣輪島民眾沿著因地震受損的道路行走。（圖／路透）

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳地震情報企劃官下山利浩晚間6時10分舉行記者會表示，由於海嘯會反覆來襲，在海嘯警報等尚未完全解除前，「請不要離開安全場所」。

富士新聞網報導，氣象廳今天在記者會上宣布，將這起地震命名為「令和6年能登半島地震」。

氣象廳針對已發布「大海嘯警報」的石川縣能登地區，持續呼籲沿海及沿河川地區居民立即撤離前往避難。

▲▼日本石川7.6強震，金澤小野日吉神社鳥居因地震倒塌。（圖／路透）

▲金澤小野日吉神社鳥居因地震倒塌。（圖／路透）

這起地震帶來最大震度7級劇烈搖晃，接下來2天到3天仍有可能發生震度7級左右的強震，氣象廳呼籲民眾留意建築物倒塌及土石崩塌等可能危險。

這次以能登半島為主地區已發生19起震度1級以上地震，由於這個地區地震活動已持續超過3年，氣象廳預測現階段地震活動仍將持續。

氣象廳表示，今天下午4時8分在石川縣及能登地區觀測到強烈搖晃，並在石川及能登觀測到震度6強、新潟中越地區觀測到震度6弱的搖晃。

第2次地震發生在4時11分，且第2次地震在石川縣志賀町觀測到最大震度7級搖晃。再來就是在4時18分發生的第3次地震，在石川縣能登地區觀測到震度6強。

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