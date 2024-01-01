新壽、宏泰停賣共50張保單　公司：調整商品與實支實付無關

▲金管會各樓層。（圖／記者陳詩璧攝）

文／中央社

接受副本理賠的實支實付醫療險搶買潮引發壽險公司停售效應，媒體報導停售潮擴大至實支實付意外險甚至儲蓄險等，壽險業澄清為例行商品調整及因應保單責準利率上調改版設計新商品，與實支實付醫療險改革無關。

金管會擬改革實支實付醫療險，回歸損害填補精神，但上路尚無時間表。消息一出，接受副本理賠的實支實付醫療險在2023年末掀起搶買效應及停售潮，金管會則強調，實支實付醫療險改革事宜還在研議中，假如發現保險公司有以此為銷售訴求的不當招攬情事，將予以議處。

有媒體今天報導，保單停售潮擴大，包括宏泰人壽通知銷售通路將停售實支實付意外險，另新光人壽則停售近30張保單，包括利變型終身壽險、儲蓄險、長照險、醫療險、重大傷病險、癌症險等險種。

宏泰人壽今天回應，確實有停售實支實付意外險，但商品下架原因為檢視商品內容及客戶保障需求而進行的調整，屬於例行作業；新光人壽表示，商品停售是因應保單責準金利率調整而改版設計新商品。

金管會自2024年1月1日起調高新台幣、澳幣、歐元及美元共4種幣別保單新契約責任準備金利率，保單責準利率指壽險業就簽發保單提存未來年度責任準備金所適用的利率，當責準利率越高，壽險業提存金額會變少，保費將有調降空間，因此壽險業會因應責準利率調整，改版設計新商品。

對於媒體報導保單停售潮擴大，金管會官員表示，此應屬於業者例行商品改版作業，及因應保單責準利率上調，而進行商品調整。

針對近日接受副本理賠的實支實付醫療險停售潮，官員也強調，金管會從未禁止保險公司銷售實支實付醫療險，業者商品改版不須經金管會同意，更非金管會要求。

官員指出，民眾若未曾投保或有增額需求，目前市面上多數保險公司仍有銷售實支實付醫療險，並非買不到；且除了實支實付醫療險外，還有日額型醫療險、重大疾病險、特定傷病保險、癌症險等其他支應民眾就醫需求的保險商品可供選擇。