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社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄跨年傳「白T男持刀」　警方證實是原子筆

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄2024跨年晚會驚爆民眾持刀，消息傳出以後，現場一度發生推擠、跨欄，導致多人受傷。有目擊民眾表示，看到一名20多歲戴帽子的男子手持6公分水果刀。對此，警方查證後發現，男子手上拿的是原子筆，現場並無刀具。

據《聯合新聞網》報導，有民眾看到一名戴帽子、穿白T的20多歲男子與一名阿伯發生爭執，隨後抽出一把6公分的水果刀，但未做出攻擊的行動。消息曝光後，也引起現場驚慌。

警方帶回2男2女目擊者，查證後發現，有目擊者說是小水果刀，有兩名目擊者說是原子筆，由於這兩人較為靠近當事人，因此警方採信說詞。另外，警方還沒找到白T男跟阿伯，目前正在循線追查中。

▲高雄跨年傳出「有人持刀」引起騷動。（圖／民眾提供）

▲許多民眾逃離時發生擦挫傷。（圖／民眾提供）

回顧此案，樂團「大象體操」今晚登台演唱時，台下突然傳出一陣騷動，許多民眾往舞台後狂奔，有人衝過管制區、往欄杆外爬，還有人放聲尖叫。由於現場湧入近10萬人，事件造成民眾相互推擠，救護站現有多名民眾等待包紮，另有2人換氣過度觀察中。

高市府表示，根據目擊者供稱，疑似看到民眾攜帶小刀，其他人聽到傳聞進而引起騷動，但經了解，並無危險情況發生，也並未發現可疑人士導致民眾受傷，現場已在晚間9點12分恢復平靜。

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