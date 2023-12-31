汽機車駕照考驗常犯錯誤及注意事項　公路監理單位帶你看

▲汽機車駕照考驗常犯錯誤及注意事項。（圖／嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導



公路監理單位為了有效降低交通事故，從初考領機車及汽車駕照著手，陸續增加了筆試題庫及情境式考題，路考部分也修正了扣分標準，很多項目1次就扣32分不及格，立即終止考試。

嘉義區監理所表示，汽車筆試作答題數40題，一題2.5分，及格標準為85分，只要答錯7題就不及格了；筆試題目以路口之路權判定錯誤率最高，如題目「遇閃光黃燈時，車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹道車優先通行後認為安全時，方得續行」，乍看之下感覺好像沒問題，其實「遇閃光紅燈…」才是正確答案，另外對於投保「強制汽車責任保險」的題目錯誤率高達55%；考前應熟讀交通法規，勤作模擬考題，才能順利通過考照。

也請考生路考前要先注意扣分標準，及格標準為70分常見扣分項目，機車考照以「直線平衡駕駛通過時間低於7秒」為主要不及格項目，汽車部分如行車時單手握方向盤(扣16分且連續扣分)、起駛前未轉頭查看照後鏡及注意前後左右有無障礙或車輛行人通過(扣32分)、路邊臨停時右側輪胎距離路面邊緣逾60公分(扣16分)、轉彎或變換車道前未依規定顯示方向燈及未轉頭查看照後鏡(扣32分)等遭扣分為最多。

嘉義區監理所所長黃萬益表示，筆試及路考之考驗項目會參考道路情境，滾動修正來提高安全駕駛的鑑別度，考生要充分準備再來應試；呼籲年滿18歲有考照需求的民眾，可參加汽車及機車駕訓班，透過專業的學科及術科安排，接受完整且扎實的交通安全知識及駕駛安全訓練，培養防禦駕駛觀念及危險感知能力，違規風險才能降低。