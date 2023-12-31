喬友惡火4死！防疫旅館騙「消防測試」趕住客回房　老闆下場出爐

▲喬友大樓大火奪走4條生命。（圖／ETtoday資料照）

記者陳韻如／彰化報導

彰化火車站前的喬友大樓2021年6月30日晚間發生火警，大火延燒直到清晨，造成勇消陳志帆殉職、3名住客不幸罹難。經查，火警發生時，防疫旅館第一時間並未疏散住客，反而廣播稱，「消防測試中」，要住客勿慌張，造成住客逃生不及喪命。彰化地院近日審結，將旅館老闆依過失致死罪嫌判處10月徒刑，緩刑3年。

這起案件發生在2021年6月30日晚間7時48分，彰化消防局接獲報案後，隨即趕抵現場搶救，而防疫旅館內共31人受困，最終仍造成4死18傷的慘劇，其中包含勇消陳志帆。

經查，起火點位在喬友大樓2樓，疑似因菸蒂而引發火災。由於當時為新冠肺炎三級警戒期間，旅館老闆蔡進峰及吳姓櫃檯管理員、沈姓會計聽到火災警報響後，竟只有巡視旅館所在的樓層(7、8、9樓)巡視，沒發現火煙後，便未積極疏散住客，反而廣播稱「消防測試中，勿慌張」，但因警報器仍持續大響，蔡進峰竟還將授信總機電源關閉，讓住客誤以為警報已解除。

然而，火勢一發不可收拾，等到3人確認發生火警後，竟仍未疏散住客，甚至還趕想要逃生的住客回房，造成住客逃生不及，進而釀成悲劇。

▲事發當時受困住客用手機燈求救。（圖／記者唐詠絮攝）

蔡進峰及2名員工事後遭到檢方依過失致死罪嫌起訴，但在法院審理期間，3人均強調自己並非毫無作為，矢口否認有任何過失犯行。

法院事後勘驗監視器影像，發現火災警報器響起後，到消防人員抵達展開救援時，蔡進峰等人足足有22分鐘可以因應火警疏散住客等，但3人卻無任何作為，反而讓住客被動等待救援，導致住客錯失逃生時機。

法官審酌，蔡進峰等3人的行為造成死者家屬承受天人永隔的莫大傷痛，但考量火警並非因3人造成，而雖後續3人否認過失，但仍與家屬達成和解，法官最終依過失致死罪嫌分別判蔡進峰10月徒刑，緩刑3年；吳姓櫃台管理員6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年；沈姓會計7月徒刑，緩刑2年。