　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

喬友惡火4死！防疫旅館騙「消防測試」趕住客回房　老闆下場出爐

▲喬友大樓大火。（圖／ETtoday資料照）

▲喬友大樓大火奪走4條生命。（圖／ETtoday資料照）

記者陳韻如／彰化報導

彰化火車站前的喬友大樓2021年6月30日晚間發生火警，大火延燒直到清晨，造成勇消陳志帆殉職、3名住客不幸罹難。經查，火警發生時，防疫旅館第一時間並未疏散住客，反而廣播稱，「消防測試中」，要住客勿慌張，造成住客逃生不及喪命。彰化地院近日審結，將旅館老闆依過失致死罪嫌判處10月徒刑，緩刑3年。

這起案件發生在2021年6月30日晚間7時48分，彰化消防局接獲報案後，隨即趕抵現場搶救，而防疫旅館內共31人受困，最終仍造成4死18傷的慘劇，其中包含勇消陳志帆。

▲▼驚悚畫面曝！彰化喬友大樓惡火　9樓18人受困「用手機燈」求救。（圖／記者唐詠絮攝）

經查，起火點位在喬友大樓2樓，疑似因菸蒂而引發火災。由於當時為新冠肺炎三級警戒期間，旅館老闆蔡進峰及吳姓櫃檯管理員、沈姓會計聽到火災警報響後，竟只有巡視旅館所在的樓層(7、8、9樓)巡視，沒發現火煙後，便未積極疏散住客，反而廣播稱「消防測試中，勿慌張」，但因警報器仍持續大響，蔡進峰竟還將授信總機電源關閉，讓住客誤以為警報已解除。

然而，火勢一發不可收拾，等到3人確認發生火警後，竟仍未疏散住客，甚至還趕想要逃生的住客回房，造成住客逃生不及，進而釀成悲劇。

▲▼驚悚畫面曝！彰化喬友大樓惡火　9樓18人受困「用手機燈」求救。（圖／記者唐詠絮攝）

▲事發當時受困住客用手機燈求救。（圖／記者唐詠絮攝）

蔡進峰及2名員工事後遭到檢方依過失致死罪嫌起訴，但在法院審理期間，3人均強調自己並非毫無作為，矢口否認有任何過失犯行。

法院事後勘驗監視器影像，發現火災警報器響起後，到消防人員抵達展開救援時，蔡進峰等人足足有22分鐘可以因應火警疏散住客等，但3人卻無任何作為，反而讓住客被動等待救援，導致住客錯失逃生時機。

法官審酌，蔡進峰等3人的行為造成死者家屬承受天人永隔的莫大傷痛，但考量火警並非因3人造成，而雖後續3人否認過失，但仍與家屬達成和解，法官最終依過失致死罪嫌分別判蔡進峰10月徒刑，緩刑3年；吳姓櫃台管理員6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年；沈姓會計7月徒刑，緩刑2年。

ET快訊
女騎士搶快左轉...擊落斑馬線上行人！驚悚畫面曝光
沒穿內衣看電影　舞蹈系嫩妹遭強吻胸部
消防員2兒1死1傷　父悲慟：不希望尚樺優秀
台鋼擴編選秀　2人獲加薪
備戰跨年人潮！　信義區超商拆門了
Jessi提前現身台中彩排！　親切問候粉絲：我來了
發票中1000元　1動作錯了不能領
「消防測試」趕住客回房　大火燒死4人！老闆下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

猴子拆車牌「翹孤輪」　隊友拍下貼網炫耀…重罰4萬6800再送辦

沒穿內衣看電影　舞蹈系嫩妹遭強吻胸部！色男辯「以為她懂」

消防員2兒1死1傷　殉職勇消父臉書悲慟PO文：不希望尚樺優秀

女騎士搶快左轉...擊落斑馬線上行人！驚悚畫面曝光

誘女童視訊「舔蠟筆小新下體」　噁男賠15萬換免囚

搶命！高雄9月大男嬰「喝奶後叫不醒」　119黃金時間救回

喬友惡火4死！防疫旅館騙「消防測試」趕住客回房　老闆下場出爐

連假花蓮山區不平靜！2起山客雪地滑倒受傷　直升機接續吊掛

台大學生墜40m深邊坡！受困一夜獲救　直升機吊掛救援畫面曝

新北男腦溢血倒警所值班台　警衝百米求助消防分隊！急送醫救回

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

被關進冷凍庫如何自救？　尋找「綠色裝置」用力砸它

彭于晏聽女粉告白「嚇到跌坐」XD　他「我還單身」反撩：為什麼有男友

吳慷仁讀唇語「握拳忍氣」無聲吶喊：啊～　和陳澤耀拿雞蛋砸鄧金煌..愛的反轉

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

厄瓜多少年裝炸彈「30秒引爆」　當場炸斷手腳慘亡

猴子拆車牌「翹孤輪」　隊友拍下貼網炫耀…重罰4萬6800再送辦

沒穿內衣看電影　舞蹈系嫩妹遭強吻胸部！色男辯「以為她懂」

消防員2兒1死1傷　殉職勇消父臉書悲慟PO文：不希望尚樺優秀

女騎士搶快左轉...擊落斑馬線上行人！驚悚畫面曝光

誘女童視訊「舔蠟筆小新下體」　噁男賠15萬換免囚

搶命！高雄9月大男嬰「喝奶後叫不醒」　119黃金時間救回

喬友惡火4死！防疫旅館騙「消防測試」趕住客回房　老闆下場出爐

連假花蓮山區不平靜！2起山客雪地滑倒受傷　直升機接續吊掛

台大學生墜40m深邊坡！受困一夜獲救　直升機吊掛救援畫面曝

新北男腦溢血倒警所值班台　警衝百米求助消防分隊！急送醫救回

FIFTY FIFTY前3成員近況曝光！　「尋找新公司中」被網笑：誰會收

瘋跨年膀胱快爆了？「吃4類食物」會更想尿尿

Rosé為3500元SAINT LAURENT水壺找到新出路！做餅乾當擀麵棍剛剛好

民調只差個位數！竹縣立委激戰「藍黃對決」　王婉諭拚翻轉

猴子拆車牌「翹孤輪」　隊友拍下貼網炫耀…重罰4萬6800再送辦

酸賴清德「爬出坑又掉另個坑」　柯文哲：我猜蔡英文應氣到快吃普拿疼

貓窩擺滿沙發「喵喵只肯睡紙箱」　收走箱子結局看傻奴才：不識貨

毛毛你在哪／大黃狗站起150公分　高雄鳳山走失半年爸每天找

從小被逼「太瘦了吃多一點」　她免疫系統崩潰⋯從食物找回愛自己

拒絕新大樓　人妻堅持「多花200萬」買學區中古屋：吵到快離婚

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

社會熱門新聞

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥　工程師哭了

快訊／恆春汽機車行糾競逐自撞　男重傷不治

「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰

挨撞老婦搶救不治！宣傳車肇禍　立委候選人停止競選活動

割頸乾妹嗆告網友　沈富雄：妳有種來找我

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送明陽中學

露營區父子溺斃！　妻悲喚2歲兒：他們在找你

15人墾丁大街亂鬥　賓士、機車競逐釀1死

他與高中妹發生1次性關係　賠不出100萬恐坐牢

運將撿屍爛醉正妹　拉下內褲驚見「多一根」

80歲嬤喪子走不出！警扮孝子每月給3千

新竹2男超商前活春宮　被警方帶走了　

即／父子溺水亡！露營業者無限期停業

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥　工程師哭了

修法慢！小商人出學費送「乾哥」進名校

快訊／恆春汽機車行糾競逐自撞　男重傷不治

「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰

挨撞老婦搶救不治！宣傳車肇禍　立委候選人停止競選活動

「19歲沒學歷」月賺9萬4　工作超拚曝光！全場看呆

割頸乾妹嗆告網友　沈富雄：妳有種來找我

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

女模杜顏嘉截肢！停更2個月現身…左手沒了

16親戚喝喜酒遇雷擊慘死　滿屋屍體婚禮變葬禮

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送明陽中學

割頸案　學生聯絡簿留心得：有多大的仇恨？

快訊／《蝙蝠俠》男星湯姆威金森猝逝！「家中突斷氣」

露營區父子溺斃！　妻悲喚2歲兒：他們在找你

外國實況主找台女一夜情！被爆「曾與性病女無套性交」

更多

最夯影音

更多
苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚
高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面