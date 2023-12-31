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嘉義市開辦景觀樹木修剪　結合根病防治為樹木健檢

▲▼ 讓樹木「水擱健康」！景觀樹木修剪訓練開課 明年將為路樹健檢 。（圖／嘉義市政府提供）

▲讓樹木「水擱健康」！景觀樹木修剪訓練開課 明年將為路樹健檢 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升嘉義市景觀樹木修剪的專業水平，並在樹木修剪之業務項目內達有效的溝通及共識，嘉義市政府建設處於開辦「嘉義市景觀樹木修剪教育訓練暨認證考試」，配合認證考試及證照核發，強化相關執業人員對樹木修剪的正確觀念及品質。課程內容包含「看、做及防護」，學員皆認同考題專業且有挑戰性。嘉義市不僅透過課程提升景觀樹木修剪專業職能，近年更積極投入褐根病防治，113年起更將導入行道樹健檢制度，讓城市綠化的同時也更安全與美觀。

▲▼ 讓樹木「水擱健康」！景觀樹木修剪訓練開課 明年將為路樹健檢 。（圖／嘉義市政府提供）

建設處表示，本次辦理「112年嘉義市景觀樹木修剪教育訓練暨認證考試」，課程內容包含「看」：監看樹木有哪些枝葉是需要修剪的（含枯枝、病枝等）；「做」：使用正確的修剪方法，以減少樹木的傷口及復原時間；「防護」：樹木修剪屬有危險性的工作，在執行這樣的工作時該注意哪些細節及防護措施。透過完整且詳盡的套裝課程，配合認證考試及證照核發，強化相關執業人員對樹木修剪的正確觀念及品質。課程邀請市府內經辦相關業務的人員，以及配合市府標案的景觀廠商計65人參與訓練，反應熱烈，未來朝向每2年開辦一次認證課程研議。

▲▼ 讓樹木「水擱健康」！景觀樹木修剪訓練開課 明年將為路樹健檢 。（圖／嘉義市政府提供）

建設處長田長沛表示，景觀樹木的維護不僅為了美觀，也悠關安全。近年全國皆傳出枯枝掉落砸傷路人、颱風天風速過大及罹患褐根病導致樹木倒伏砸傷路邊轎車等事件，期待課程能增進相關施工人員景觀樹木修剪的專業職能，並對樹木修剪要求達成共識，為嘉義市打造安全又美觀的城市風貌。

▲▼ 讓樹木「水擱健康」！景觀樹木修剪訓練開課 明年將為路樹健檢 。（圖／嘉義市政府提供）

建設處說明，近年「褐根病」的蔓延成為全台安全政策關注的焦點，防患於未然，市府自111年起分三年編列2,000萬元的經費進行褐根病防治工作，112年已執行6,400平方公尺褐根病區域殺菌消毒。此外，113年起也將導入「行道樹健檢」，針對過去曾有樹木倒伏的地點，以及榕樹、黑板樹等不耐風樹種，以及人行空間周邊行道樹進行檢測，目標以觀察搭配儀器為4,300棵樹確認健康狀態。

▲▼ 讓樹木「水擱健康」！景觀樹木修剪訓練開課 明年將為路樹健檢 。（圖／嘉義市政府提供）

建設處也提到，公園綠蔭與行道樹兼具綠化城市、防風以及防噪音等多樣功能，期待透過景觀樹木修剪、褐根病防治及行道樹健檢等計畫，在兼顧安全同時，為城市撐起一把綠色的傘，為城市帶來永續與盎然生機。

 
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