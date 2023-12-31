布袋過溝公園重新改裝　增設孩童遊樂設施及汰換老舊設備

▲布袋過溝公園嶄新亮相， 採光明亮、通風舒服 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣布袋鎮嶄新的過溝公園今年11月全面完工，嘉義縣政府以原公園氣氛為基底，保留原有特色、進行全區空間改造，讓長年未修繕的空間搖身一變，成為居民休閒的好去處，縣長翁章梁日前與鎮長蔡瑋傑、縣議員翁聰賢等人前往視察。

過溝公園基地鄰近國中小與社區活動中心，屬社區型公園，往西通往台19線，交通便利且人潮多，長年未修繕被居民反應園區內蚊蟲較多、喬木生長不良。今年2月開工改造，工程總經費15,644,949元整，包含舖面、增設車擋、水泥磨石子座椅、體健設施、修繕原有涼亭、景觀灌溉設備、廣場及園區內LED燈照明設備、新增或移除植栽綠美化。

建設處表示，原有入口為硬鋪面廣場，這次以自然景觀為主體，入口保留既有的龍柱並改造空間，成為具現代感又與既有空間融合意象，廣場也成為以綠蔭草坪為主的視覺核心，加上全面整理步道無障礙系統、修剪全區既有喬木枝葉，配合新植樟樹、花旗木與灌木等綠美化工程，公園整體景觀煥然一新，採光通風更為明亮舒服。

另外，水池配合全區自然意象，除了讓空間景觀更豐富外，也可成為附近學校教學的場域。原有碑林空間擺放侷限於公園一隅，本次將部分石碑移位、以及燈光和舖面配合，讓原有石碑融入公園全區步道，加上綠美化工程，更突顯石碑意象。

視察過程中，翁章梁也指示在公園內多增設孩子的遊樂設施，以及將老舊、失修的設備儘速汰換。

翁章梁說，過溝公園原本是一個老公園，地方原本有一些愛好書法的人建立小空間，被稱作「碑林」很有特色，但長期未經整修，除了越來越少人用、自然空間也越來越少，縣府經手改造，讓這裡有更多草地以及現代化設施，自然的陽光、微風進入變得又新又舒適，滿足了在地居民使用需求，也希望大家共同維護、愛惜這裡。