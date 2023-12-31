　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

布袋過溝公園重新改裝　增設孩童遊樂設施及汰換老舊設備

▲▼布袋過溝公園嶄新亮相 採光明亮、通風舒服 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲布袋過溝公園嶄新亮相， 採光明亮、通風舒服 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣布袋鎮嶄新的過溝公園今年11月全面完工，嘉義縣政府以原公園氣氛為基底，保留原有特色、進行全區空間改造，讓長年未修繕的空間搖身一變，成為居民休閒的好去處，縣長翁章梁日前與鎮長蔡瑋傑、縣議員翁聰賢等人前往視察。

▲▼布袋過溝公園嶄新亮相 採光明亮、通風舒服 。（圖／嘉義縣政府提供）

過溝公園基地鄰近國中小與社區活動中心，屬社區型公園，往西通往台19線，交通便利且人潮多，長年未修繕被居民反應園區內蚊蟲較多、喬木生長不良。今年2月開工改造，工程總經費15,644,949元整，包含舖面、增設車擋、水泥磨石子座椅、體健設施、修繕原有涼亭、景觀灌溉設備、廣場及園區內LED燈照明設備、新增或移除植栽綠美化。

▲▼布袋過溝公園嶄新亮相 採光明亮、通風舒服 。（圖／嘉義縣政府提供）

建設處表示，原有入口為硬鋪面廣場，這次以自然景觀為主體，入口保留既有的龍柱並改造空間，成為具現代感又與既有空間融合意象，廣場也成為以綠蔭草坪為主的視覺核心，加上全面整理步道無障礙系統、修剪全區既有喬木枝葉，配合新植樟樹、花旗木與灌木等綠美化工程，公園整體景觀煥然一新，採光通風更為明亮舒服。

▲▼布袋過溝公園嶄新亮相 採光明亮、通風舒服 。（圖／嘉義縣政府提供）

另外，水池配合全區自然意象，除了讓空間景觀更豐富外，也可成為附近學校教學的場域。原有碑林空間擺放侷限於公園一隅，本次將部分石碑移位、以及燈光和舖面配合，讓原有石碑融入公園全區步道，加上綠美化工程，更突顯石碑意象。

▲▼布袋過溝公園嶄新亮相 採光明亮、通風舒服 。（圖／嘉義縣政府提供）

視察過程中，翁章梁也指示在公園內多增設孩子的遊樂設施，以及將老舊、失修的設備儘速汰換。

翁章梁說，過溝公園原本是一個老公園，地方原本有一些愛好書法的人建立小空間，被稱作「碑林」很有特色，但長期未經整修，除了越來越少人用、自然空間也越來越少，縣府經手改造，讓這裡有更多草地以及現代化設施，自然的陽光、微風進入變得又新又舒適，滿足了在地居民使用需求，也希望大家共同維護、愛惜這裡。

▲▼布袋過溝公園嶄新亮相 採光明亮、通風舒服 。（圖／嘉義縣政府提供）

 
ET快訊
詹皇關鍵3分被沒收　回看畫面怒了
出門跨年戴口罩　全台空品10處橘燈！一地飆到152
挖呀挖老師宣布當媽了！　「懷孕遭網暴」激動哭了
泰勒絲到大巨蛋開唱？　李四川曝明年1／8與美方開會
衛視頻道再見了！最後發文「感謝收看」　粉絲淚：我的童年
2024元旦新制　懶人包一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

汽機車駕照考驗常犯錯誤及注意事項　公路監理單位帶你看

嘉義區監理所駕訓班評鑑成績　國立嘉義高工附設、大台南獲特優

台南做工行善團元旦連假完成第249戶　黃偉哲親自慰勞感謝

陳其邁陪蔡易餘車掃　呼籲選民票投帶動嘉義進步的立委

嘉義市「冬令救濟暨義剪活動」　物資禮金助850弱勢戶

嘉義市開辦景觀樹木修剪　結合根病防治為樹木健檢

民進黨「護國海鯤號」挺蔡易餘　持續推動國防外交

玻璃被砸破建材銀行助修復水道博物館國定古蹟　永保文化資產

嘉市「戒菸服務績優機構」頒獎　112年提供3080人戒菸服務

嘉義市樂齡料理全榖雜糧及蔬菜為主　注重飲食均衡和多樣性

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

被關進冷凍庫如何自救？　尋找「綠色裝置」用力砸它

彭于晏聽女粉告白「嚇到跌坐」XD　他「我還單身」反撩：為什麼有男友

吳慷仁讀唇語「握拳忍氣」無聲吶喊：啊～　和陳澤耀拿雞蛋砸鄧金煌..愛的反轉

厄瓜多少年裝炸彈「30秒引爆」　當場炸斷手腳慘亡

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

汽機車駕照考驗常犯錯誤及注意事項　公路監理單位帶你看

嘉義區監理所駕訓班評鑑成績　國立嘉義高工附設、大台南獲特優

台南做工行善團元旦連假完成第249戶　黃偉哲親自慰勞感謝

陳其邁陪蔡易餘車掃　呼籲選民票投帶動嘉義進步的立委

嘉義市「冬令救濟暨義剪活動」　物資禮金助850弱勢戶

嘉義市開辦景觀樹木修剪　結合根病防治為樹木健檢

民進黨「護國海鯤號」挺蔡易餘　持續推動國防外交

玻璃被砸破建材銀行助修復水道博物館國定古蹟　永保文化資產

嘉市「戒菸服務績優機構」頒獎　112年提供3080人戒菸服務

嘉義市樂齡料理全榖雜糧及蔬菜為主　注重飲食均衡和多樣性

台大學生墜40m深邊坡！受困一夜獲救　直升機吊掛救援畫面曝

汽機車駕照考驗常犯錯誤及注意事項　公路監理單位帶你看

嘉義區監理所駕訓班評鑑成績　國立嘉義高工附設、大台南獲特優

出遊團體照怎麼拍？5種超實用POSE　統一Dress Code怎麼拍都好看

提前放寒假！領航猿宣布與「塔克老師」分道揚鑣

韓網熱門／追星路上花了多少？學生粉平均每月1萬　網：不能算(╥﹏╥)

《進擊的巨人》快閃店豪華造景回顧10年！全新商品、巨人扭蛋機齊發

新北男腦溢血倒警所值班台　警衝百米求助消防分隊！急送醫救回

出國注意！威尼斯6月起「旅行團上限25人」　2024旺季加收費用

地位難撼動！　三多商圈連20年穩當「高雄地王」

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

地方熱門新聞

蔡英文三度南下站台莊競程、江肇國

台南跨年金世正、卡莉怪妞雙女神登台！

莊競程五訪水湳市場　合體愛妻當強力吸票機

王義川站台王美惠續留國會

綠營工讀生撞傷老婦　傅崐萁暫停競選活動1天

日韓偶像明星台南跨年演出 黃偉哲招待美食

嘉義市跨年復刻體育場夜市

清潔隊養「黑水虻」蟲蟲黑海曝光

嘉義市政府人事處處長楊景丞接任

嘉義市招考清潔臨時人員錄取率15％

阿里山客運166路　113年起轉交嘉義縣公車處經營

嘉義大林鎮種鵝傳禽流感　撲殺12000隻

扛6口家計！地瓜伯中南部跑透透擺攤

嘉義縣失智據點佈建率百分百

更多熱門

關鍵字：

布袋過溝公園

讀者迴響

熱門新聞

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥　工程師哭了

快訊／恆春汽機車行糾競逐自撞　男重傷不治

「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰

割頸乾妹嗆告網友　沈富雄：妳有種來找我

修法慢！小商人出學費送「乾哥」進名校

女模杜顏嘉截肢！停更2個月現身…左手沒了

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

挨撞老婦搶救不治！宣傳車肇禍　立委候選人停止競選活動

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送明陽中學

露營區父子溺斃！　妻悲喚2歲兒：他們在找你

割頸案　學生聯絡簿留心得：有多大的仇恨？

快訊／《蝙蝠俠》男星湯姆威金森猝逝！「家中突斷氣」

外國實況主找台女一夜情！被爆「曾與性病女無套性交」

國二男「手遭螺絲刀貫穿」墜亡 萬人暴怒上街

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

更多

最夯影音

更多
苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚
高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面