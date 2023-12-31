元旦邁公司化新頁！80萬人今朝聖「台鐵局」最終日　末班車時刻曝

▲台鐵元旦將公司化，12月31日為台鐵局最終營運日，預估將有72.8萬到80萬人次搭乘。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

明天為2024年元旦，台鐵公司將正式掛牌，「台灣鐵路管理局」這塊招牌將走入歷史，今(31日)天也是車票出現「台灣鐵路局」的最後一天，有鐵道迷打算朝聖最後日列車，台鐵估今有72萬到80萬旅次，今正線末班發車列車於晚間23時33分開出，見證「台灣鐵路局」邁入「台鐵公司」的跨夜列車2269次也出現買票潮。

今天是「台灣鐵路局」最後營運日，明天元旦起台鐵正式掛牌轉型國營公司，賣出的車票明天起全面改為「台鐵公司」，不少鐵道迷今也打算搭台鐵以「台灣鐵路局」營運的最終日列車，收集「台灣鐵路局」最後一天車票。

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台鐵局表示，根據統計，12月31日恰逢元旦連假的節中疏運期，雖然不是疏運高峰，不過預估已預訂對號列車加上當天估計購票搭乘的旅次，全線上看72.8萬旅次，由於訂票數持續增加，推估甚至可能到80萬旅次，目前對號列車搭載率整體約有5成滿。

因應跨年和迎曙光活動，台鐵12月31日當晚也將加開跨年疏運加班車，並延後收班，台北地區預估將開行列車到元旦凌晨3時。

而以「台鐵局」名號營運最終日末班車時刻也出爐，台鐵局表示，12月31日這天正線最晚發車的末班車為1295次區間車，深夜23時33分將從基隆站發出，23時45分抵達七堵站。

若以支線來看，12月31日最晚發車的末班車為1785次區間車，預計12月31日深夜23時40分從六家站開出，23時59分到新竹。

另見證台鐵從「台灣鐵路局」邁入「台鐵公司」的跨夜列車2269次區間車，也吸引不少鐵道迷買票，2269次區間車預計12月31日晚間22時14分從苗栗站發車，2024年凌晨0時16分抵達二水，行駛至員林到永靖間跨日，若依跨日前後分買兩段式車票，將出現同一班車有「台灣鐵路局」、「台鐵公司」車票，也見證台鐵公司化的一刻。