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社會 社會焦點 保障人權

12月來第3起！苗栗一家4口回娘家跨年　熟睡全中毒送醫搶命

▲▼ 苗栗一家四口一氧化碳中毒。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲一家四口一氧化碳中毒，送往大千醫院進行高壓氧治療後皆已出院。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵、黃資真／苗栗報導

苗栗今(30)日凌晨驚傳一家四口一氧化碳中毒意外，4人陸續出現頭暈、嘔吐現象，緊急送醫接受高壓氧治療後，所幸皆已順利出院，大千綜合醫院表示，此案已是本月第3起，累積10人意外中毒，提醒民眾即使天氣寒冷，切勿緊閉門窗，務必保持室內空氣流通。

大千綜合醫院醫療副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗說明，王姓一家人元旦連假從北部回到苗栗娘家，睡到半夜時10歲的姊姊先出現頭暈、嘔吐、腹痛的情形，之後42歲爸爸、34歲媽媽及8歲的弟弟也都陸續出現相同症狀，家人緊急送至大千急診，確認為一氧化碳中毒，立即接受高壓氧治療後，4人順利恢復並返家休息。進一步詢問其住家狀況後，才得知家中將熱水器裝設在室內，且未有通風裝置，導致意外發生。

▲▼ 苗栗一家四口一氧化碳中毒。（圖／記者蔡文淵翻攝）

一氧化碳是一種無色、無味的氣體，常因天冷門窗緊閉，加上室內空氣不流通，造成瓦斯燃燒不完全所產生。由於一氧化碳比氧氣更容易與人體內的血紅素結合，造成血液不再攜帶氧氣到身體組織裡，因此會導致非常大的毒害甚至死亡。

一氧化碳中毒初期症狀不易察覺，只會先感到輕微頭痛和頭暈，隨著中毒程度提升才會感到噁心、嗜睡；若情況嚴重，甚至會陷入昏迷。當發生一氧化碳中毒事件時，須立即送往設有高壓氧中心醫院就診，同時接受高壓氧治療，以減少日後產生神經後遺症的情形。

▲▼ 苗栗一家四口一氧化碳中毒。（圖／記者蔡文淵翻攝）

臨床上，這些一氧化碳中毒的病患，可能在大約1個月後引起遲發性的神經後遺症，好發於中毒處理後的數天至數月不等。產生的症狀有：慢性頭痛、運動混亂、人格混亂、記憶力減退、步態不穩、視力減退等，這些症狀可以持續一年以上甚至終身，對病人生活起居造成深遠影響，因此，若能在中毒初期儘早給予高壓氧治療，就能減少對身體的傷害，也能大幅降低日後發生神經學後遺症的機率。

蔡建宗醫療副院長提醒，預防一氧化碳中毒要記得：1.熱水器不可安裝於浴室內或通風不良的室內。2.室內應保持離好的通風。3.使用一氧化碳濃度的偵測警報器，早期預警以防止中毒。隨著農曆春節將至，仍要提醒民眾不可掉以輕心，才能平安健康過好年。

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