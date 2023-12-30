真人「瑪利歐賽車」來了！1：1神還原　比國外便宜近4千元

▲好市多開賣瑪利歐賽車，吸引許多大小朋友關注。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者楊庭蒝／綜合報導

瑪利歐賽車「SUPER MARIO」風靡全球的遊戲人氣持續高漲，近期台灣的好市多門市也推出1:1實體版的瑪利歐賽車兒童電動車，吸引眾多家長關注購買。這款瑪利歐賽車在台售價為1萬0769元，比加拿大先行販售的價格便宜了近4千元台幣，引發廣泛討論與熱烈迴響。

一名管理員在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享了這款新商品，描述其造型為經典卡丁車風格，具有高達100%的還原度，並附有3檔排檔桿，可供3至8歲的小朋友駕駛。椅子的間距可調整，最大承重約為37公斤，最高時速達8公里，充電時間約需6至8小時，但續航能力僅為30分鐘。

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此前，加拿大好市多推出的同款瑪利歐賽車售價為449.99美元（約台幣1萬3,807元），與台灣售價相比便宜了近4千元。這樣的價格差異讓許多網友紛紛表示興趣及驚嘆，不少人留言表示，「好想買喔」、「不是爸爸不買給你，是因為爸爸沒辦法與你共享這份快樂。」、「好想成為馬力歐」、「高雄有嗎」、「這看起來很強耶」、「好帥欸想搬」。

不過也有不少網友歪樓指出，「185公分的小朋友不知道可不可以坐」、「173公分80公斤的大童可以嗎？」、「372週的寶寶想要」、「183cm 100公斤的小朋友可以坐嗎」、「都是爸爸想要的酷東西」。

