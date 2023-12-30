　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

真人「瑪利歐賽車」來了！1：1神還原　比國外便宜近4千元

▲▼好市多開賣瑪利歐賽車。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多開賣瑪利歐賽車，吸引許多大小朋友關注。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者楊庭蒝／綜合報導

瑪利歐賽車「SUPER MARIO」風靡全球的遊戲人氣持續高漲，近期台灣的好市多門市也推出1:1實體版的瑪利歐賽車兒童電動車，吸引眾多家長關注購買。這款瑪利歐賽車在台售價為1萬0769元，比加拿大先行販售的價格便宜了近4千元台幣，引發廣泛討論與熱烈迴響。

一名管理員在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享了這款新商品，描述其造型為經典卡丁車風格，具有高達100%的還原度，並附有3檔排檔桿，可供3至8歲的小朋友駕駛。椅子的間距可調整，最大承重約為37公斤，最高時速達8公里，充電時間約需6至8小時，但續航能力僅為30分鐘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此前，加拿大好市多推出的同款瑪利歐賽車售價為449.99美元（約台幣1萬3,807元），與台灣售價相比便宜了近4千元。這樣的價格差異讓許多網友紛紛表示興趣及驚嘆，不少人留言表示，「好想買喔」、「不是爸爸不買給你，是因為爸爸沒辦法與你共享這份快樂。」、「好想成為馬力歐」、「高雄有嗎」、「這看起來很強耶」、「好帥欸想搬」。

不過也有不少網友歪樓指出，「185公分的小朋友不知道可不可以坐」、「173公分80公斤的大童可以嗎？」、「372週的寶寶想要」、「183cm 100公斤的小朋友可以坐嗎」、「都是爸爸想要的酷東西」。
 

ET快訊
博恩被砲轟嘆「從沒這麼難過」！整排藍勾勾現身　蔡康永一句暖翻
在交友軟體找結婚對象？　研究驚揭「2殘酷下場」
一家8口「每天花4千元」住飯店231天　陸女主人曝原因：一輩
快訊／台大登山社13人爬咲咲山　1學生墜40米邊坡
接受台鋼雄鷹邀請　統一獅內野手轉職
快訊／曹晏豪宣布結婚！　「相識第100天」閃電娶妻
快訊／實支實付醫療險爭議　金管會緊急發聲明
獨／拿博恩5萬外送員找到了　女兒凌晨證實「我媽沒過世」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

博恩被砲轟嘆「從沒這麼難過」！整排藍勾勾現身　蔡康永一句暖翻

真人「瑪利歐賽車」來了！1：1神還原　比國外便宜近4千元

藍營曝「高端董事會錄音檔」疑官商勾結！高端喊告：惡意拼湊影射

快訊／機車闖平交道「區間車撞上」　台鐵集集線中斷採公路接駁

婆婆偷天團跨年演唱會票送大姑！人妻不忍了「3動作反擊」離家出走

32歲男友「沒房、存款沒百萬」　她嘆沒保障：想結束這段感情

築間「紫木槿」砸千萬搶當韓食一哥　法式燒肉插旗公益路一級戰區

明跨年湧1.2倍車潮！國道16處地雷路段　國5北上要塞到半夜

幾天愛愛1次算多？他曝「嘿咻黃金公式」　PTT吵翻：寧可自己來

「總統候選人辯論會」給幾分？鄉民曝評價：政見發表還比較好看

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

校外警察、89聚集 學生：做錯的不是我們｜20231229 ET午間新聞

小貓跳躍醞釀老半天...　瞬間跌落把歐告嚇醒XD

IU初訪HYBE嚇壞「資本的力量？」XD　被SUGA「狂翻舊帳」笑：能講到40歲

桃園某購物中心火警！網傳手扶梯火舌狂竄　如「暖爐」燃燒畫面曝

凌晨到機場幫父母接機　媽見驚：怎麼這麼像我女兒

博恩被砲轟嘆「從沒這麼難過」！整排藍勾勾現身　蔡康永一句暖翻

真人「瑪利歐賽車」來了！1：1神還原　比國外便宜近4千元

藍營曝「高端董事會錄音檔」疑官商勾結！高端喊告：惡意拼湊影射

快訊／機車闖平交道「區間車撞上」　台鐵集集線中斷採公路接駁

婆婆偷天團跨年演唱會票送大姑！人妻不忍了「3動作反擊」離家出走

32歲男友「沒房、存款沒百萬」　她嘆沒保障：想結束這段感情

築間「紫木槿」砸千萬搶當韓食一哥　法式燒肉插旗公益路一級戰區

明跨年湧1.2倍車潮！國道16處地雷路段　國5北上要塞到半夜

幾天愛愛1次算多？他曝「嘿咻黃金公式」　PTT吵翻：寧可自己來

「總統候選人辯論會」給幾分？鄉民曝評價：政見發表還比較好看

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送「明陽中學」

博恩被砲轟嘆「從沒這麼難過」！整排藍勾勾現身　蔡康永一句暖翻

巫建和挑戰「500元過一週」　黃聖球體驗當哥⋯太寵妹像情侶放閃

前主播張靖玲被控「剪毛衣」！反批前東家：沒有查證

在交友軟體找結婚對象？　研究驚揭「2殘酷下場」

好萊塢大片夾擊！魏德聖「堅持跑到最後一刻」　《BIG》包場破600

唐從聖親姊洗腎14年「等到移植了」　他曝術後狀況：最好的禮物

攻城獅找到球隊化學效應　狄帝何時上場？林冠綸：不急

大銀幕展拳腳超過二十年　傑森史塔森呼籲奧斯卡設立動作專門獎項

快訊／台大登山社13人爬咲咲山　1學生墜40m邊坡

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

生活熱門新聞

小商人證實「小鬼非屬任何社團」：保他的就處理

國三乾兄妹惡行早就被寫進書中！

拿博恩5萬外送員找到了　女兒：我媽沒過世

2024元旦迎天赦日！趨吉避凶法一次看

割頸「乾哥」1日3餐菜單曝光　網看傻：吃得比我好

「4生肖」2024犯太歲！命理師曝做錯1細節會衰整年

護理師女神秀「鏤空連身泳衣」　1.8萬人朝聖

店員結帳「神秘2字」一票大陸人不懂！台人曝：超方便

台灣史上誰最會辯論？鄉民狂點名他：沒懸念

快訊／「退役外送員」候選人女兒：暫停選舉相關行程

范雲聲明稱沒說不能搜書包！鄉民全炸鍋

國旅補助來了！這類人1天補5百

室內設計師超正　8美照被鄉民讚爆

看辯論會一堆人「問A答B」！PTT狂酸：台式辯論啊

更多熱門

相關新聞

任天堂新年特賣！最低折扣4折起

任天堂新年特賣！最低折扣4折起

任天堂年末特賣活動來了！Nintendo Switch 新春特賣（新春セール）已於即日起至明年 1 月 10 日期間，針對自家平台遊戲推出特賣活動，平常買不下手的原價遊戲都能趁特賣時間一口氣補齊。

任天堂Nintendo Live不辦了

任天堂Nintendo Live不辦了

韓媒爆Switch 2採用三星OLED

韓媒爆Switch 2採用三星OLED

任天堂Switch 2光追性能比PS5還強

任天堂Switch 2光追性能比PS5還強

任天堂商店驚現18禁遊戲

任天堂商店驚現18禁遊戲

關鍵字：

瑪利歐賽車SUPER MARIO任天堂

讀者迴響

熱門新聞

快訊／博恩「被認定是壞人」崩潰了：怎面對這世界！

運將撿屍爛醉正妹　拉下內褲驚見「多一根」

小商人證實「小鬼非屬任何社團」：保他的就處理

國三乾兄妹惡行早就被寫進書中！

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

割頸乾妹嗆告網友　沈富雄：妳有種來找我

即／非開放時間到池塘釣魚！苗栗父子溺水雙雙不治

拿博恩5萬外送員找到了　女兒：我媽沒過世

貴婦包養紅牌男模　性愛契約「1周5次」

2024元旦迎天赦日！趨吉避凶法一次看

林采緹跑趴穿超辣！

桃園女淫師性侵小六男童　教育局：終身不得聘任

割頸「乾哥」1日3餐菜單曝光　網看傻：吃得比我好

女狼師4度性侵國中小男友　辦公室成砲房…下場超慘

「4生肖」2024犯太歲！命理師曝做錯1細節會衰整年

更多

最夯影音

更多
2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人
張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面