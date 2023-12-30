賴清德：從郭台銘參選到農產品　為何陸介選支持目標都是國民黨？

▲2024總統大選電視辯論會，賴清德抵達會場。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於中央社提問如何應對中國介選，民進黨總統候選人賴清德回應，中國在台灣每次重大選舉都會介入，這次最嚴重，有近20件國軍跟中國唱和、出賣國家利益，但有更多現役國軍跟退役將領、婉拒中國利誘，也應該給予肯定。未來要從修法入手，每個案子都會透過中間人，包含退役將領跟現役官兵，必須立法杜絕中間人穿針引線的效果。

中央社提問，中國從未停止對台灣統戰，最近介選新聞頻頻傳出，退役、現役軍人個行業人士被吸收組織，在台灣現行法律下，認定標準很嚴格，判刑很輕，酒駕跟貪污比叛國還要嚴重，請問三位候選人，這跟法律上未將中國視為敵意國家是否有關？是否主張加重反滲透法刑責，有何實際對策守護國家機密及安全。

賴清德指出，中國在台灣每次重大選舉都會介入，這次最嚴重，有近20件國軍跟中國唱和、出賣國家利益，但有更多現役國軍跟退役將領、婉拒中國利誘，也應該給予肯定。

賴清德表示，中國介選從郭台銘參選、ECFA宣布跟農產品各方面都能看到，若侯友宜真的反對中國介選，為何夏立言會到中國去，隔天就發布對台灣經濟措施？若真的反對，為何中國所有介選支持目標都是國民黨？道理非常清楚。

賴清德指出，要解決國軍跟台灣社會被吸收的問題，一定要防微杜漸，保防教育要做 也要讓國人願意團結守護這個國家，也要從修法入手，每個案子都會透過中間人，包含退役將領跟現役官兵，要立法杜絕中間人穿針引線的效果，這是未來要做的。

