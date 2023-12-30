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女狼師再現！4度性侵國中小男友　教師辦公室成砲房…下場超慘

▲陰暗教室,教室,學校,課桌椅。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲中部某國中老師與班上男學生交往，並涉嫌性侵、猥褻。遭法官判刑。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／綜合報導

桃園一名國小女師涉嫌性侵班上小學六年級的男童，還因此懷孕產下一子，全案曝光震驚社會。沒想到，中部一間國中也發生類似案件，一名女老師與班上男學生交往，期間並發生3次性行為，直到學生家長發現後，案情才因此曝光。

根據判決，女師在某國中任教，並擔任男學生小明(化名)的班級導師，但沒想到她竟於2022年12月起開始跟小明交往。今年1月底2人外出約會，一時情慾高漲竟跑到公廁哺乳室內，並由女師替小明口交。

除此之外，從今年2月開始，2人又陸續在學校的教師辦公室、小明班級教室內相互口交，以此方式共發生3次性行為、1次猥褻行為。直到3月間2人分手，但女師仍持續用通訊軟體傳訊息給小明，小明母親發現後才趕緊通報校方，校方也即刻啟動性別平等教育委員會調查並通報處理。

法院審理時，女師對於犯行均坦承不諱，法官認為，女師是因在教學、處理班務的相處過程中，因信任及依賴而逐漸對小明傾心，雙方進而交往，並於交往過程中，未能克制情慾而發生性行為及猥褻行為，但全程都未以強暴及脅迫的方式壓制小明性自主決定權，不法情節相對較輕。

法官考量，女師犯後深表悔意，並多次向小明父母表示歉意，也積極與小明及其父母達成和解，並已支付完畢，小明及其父母後續也同意不再追究女師的刑事責任，並同意從輕量刑或給予緩刑機會。

法官審酌，女師在案發後已離職，而因其犯罪紀錄，未來將難以再任教，後續依對於未滿14歲之男子為性交共3罪，各處1年6月徒刑；又對未滿14歲之男子為猥褻行為，處3月徒刑，得易科罰金；不得易科罰金之有期徒刑部分，應執行1年8月。均緩刑4年，緩刑期間付保護管束。

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