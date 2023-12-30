博恩「退役外送員」真正背景起底！　地勤中尉退役

記者黃翊婷／綜合報導

喜劇演員博恩將5萬元代言費當作小費，送給一名自稱「曾墜機的退役飛官」外送員，沒想到軍方29日澄清，該名外送員並未擔任過飛行員，因而引發爭議。據了解，該名外送員曾服役於陸軍，之後轉任空軍，在部隊服役11年，退役時是地勤中尉階級。

▲博恩送5萬元小費給外送員，卻因為外送員的「人生故事」引發爭議。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

博恩日前接下外送平台代言，拍片時決定將代言費當成小費送給外送員。收到5萬元小費的外送員當時表示，自己在軍中待了30年，是空軍中校飛行員，10多年前在新竹外海墜機住院2個月，結果妻子在往返醫院照顧他的時候發生車禍身亡，之後他便獨自一人拉拔3個孩子長大。

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然而，這段感人故事卻在29日被打破，軍方表示「檔案中查無此人」，博恩隨即決定下架影片，但還是因此挨罵造假。根據《聯合新聞網》報導，該名外送員確實是退役軍官，也曾在空軍服役，但他是從陸軍轉任空軍，服役11年，退役時是地勤中尉階級。

▲陳愷寧聲稱，該名外送員是她的父親。（圖／翻攝自Facebook／永和新希望陳愷寧）

隨著事情持續發酵，新北市第九選舉區立委候選人陳愷寧今日（30日）凌晨0時許在臉書發文表示，該名外送員是她的父親，她的母親沒有過世，但小時候父母離異，她和弟弟都由媽媽拉拔長大，很長一段時間沒跟父親聯絡，有關父親的事情都是輾轉得知，「他（爸爸）與博恩說的故事，其實也是我和弟弟，一直以來認知的事實」，沒想到真相卻是如此，她也感到很難過，並願意代替父親退回5萬元小費。

薩泰爾娛樂執行長Hawkins則在陳愷寧的文章下方留言，表示這筆費用本來就是想謝謝辛苦的外送同仁，所以不用退回，若有相關想法，可以捐給國軍及相關單位，「相信近來他們也受到不少苛責，這些都不是我們當時製片的本意，願世界上多點善意，惡意留在2023，新年快樂！」