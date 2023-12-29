寒流來襲！　水上鄉長親贈據點食堂長輩禦寒脖圍

▲▼ 水上鄉長林緗亭為據點食堂長輩送上禦寒保暖脖圍 。（圖／水上鄉長林緗亭提供）

記者翁伊森／嘉義報導

水上鄉公所今年特別為平時有在參加關懷據點及老人食堂的長輩們準備脖圍，希望在歲末寒冬的時候，為長輩送上溫暖，目前水上鄉26村有23村開設據點、長青活力站或老人食堂，佈建率將近九成，有1300多位長者參加，為鼓勵大家走出家門走入社區，公所特別採購脖圍送給大家，溫馨叮囑最近天氣寒冷，一定要注意保暖。

鄉長林緗亭表示，身體所有的部位就是脖子最怕冷，在冬天只要注意到頸部的保暖就可以穩定血壓，甚至全身都不太會覺得冷，因為頸部有個名為「AVA」(動靜脈吻合)的特殊血管，用來偵測周邊溫度，調節身體的體溫。當外在環境太冷或太熱時，必須透過很多機制來保存體溫或散熱。這次送的脖圍不只可以保暖脖子還可以當帽子使用，長輩拿到都很開心也覺得很實用。





水上鄉公所指出，為鼓勵長輩走出家門，到據點參加健康促進活動，今年已陸續送了保溫餐袋及脖圍，未來公所會持續努力與民間團體合作，除了加強對長輩的關懷，獨居長輩部分也會與華山基金會合作共同關心，也希望鄉親們在歲末寒冬的時候，大家能發揮愛心，多多關懷社會上一些比較邊緣、比較底層的民眾。