李有宜組「藍白女力」蔡壁如、游淑慧掃街　林淑芬報告五股政績

記者楊喬詅／綜合報導

選戰倒數15天！民眾黨立委候選人李有宜、台中蔡壁如與國民黨立委候選人游淑慧今（29日）合體，在士林大同選區車隊掃街拜票，3人集結「藍白女力」爭取民眾支持；民進黨立委候選人林淑芬則曬出五股交通、環境等建設成績，積極爭取連任。

▲李有宜、蔡壁如、游淑慧組「藍白女力」。（圖／翻攝自李有宜臉書）

李有宜、蔡壁如、游淑慧3人合體拜票，新北市第2選區（蘆洲、五股、三重16里）立委候選人李有宜表示，「藍白國會席次極大化，杜絕民進黨立院過半機會，是我們共同的目標，也是多數民意的期待。」她也提到，游淑慧、蔡壁如2位前輩都曾陪她在蘆洲掃過街，所以自己也一定會相挺她們。

台北市第二選區（南士林、大同）國民黨候選人游淑慧也表示，再過2天就要告別2023年，希望大家新一年更平安、順利，台灣也要有新希望，希望2024年的新國會有更多新人做做看，讓新人進入立法院「大掃除」。台中第一選區（大甲、清水、梧棲、外埔、大安）蔡壁如則鼓勵選民1月13日一定出來投出珍貴的一票。

▲林淑芬與志工騎腳踏車拜票，曬出五股政績。（圖／翻攝自林淑芬臉書）

作為現任立委林淑芬則一早和志工騎著單車和五股居民打招呼，並報告在五股的政績，爭取選民支持。林淑芬在臉書表示，國道一號五股交流道改善工程、疏左堤防防洪今年已動工，五泰輕軌可行性評估也已核定。

她也細數歷年完成五股建設，如成州抽水站、民義路一段電線桿地下化、中小學設備換新等，「從交通、居住、生活、教育、農業，全方面讓我們五股大更新，更進步！」