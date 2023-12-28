柯文哲稱「邦交國歸零沒差」　綠酸：蹭蔡英文路線又愛裝會講五四三

▲立法院民進黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲日前稱外交要走總統蔡英文路線，昨日接受Podcast「軍事相對論」專訪時又指，邦交國是迷思，他不在意邦交國數量，比較注重實質，若邦交國歸零也沒關係。民進黨團28日回應，種種作法都可以看到柯文哲外交就是零分，發現主流民意是支持蔡英文路線，就趕快來蹭，卻又裝會額外講一些五四三，讓人懷疑他要如何繼承小英路線。

對於柯文哲說認同小英外交路線，但也強調邦交國是零也沒關係，民進黨團幹事長劉世芳表示，柯文哲是民眾黨總統候選人，對於未來外交戰略卻不是那麼清楚，蔡英文上任後，不管是邦交國、非邦交國跟經貿外交都採取全方面戰略，邦交國是其中一環，政府沒有忽略過任何邦交國、非邦交國以及經貿上面應該處理的戰略，柯文哲這樣的說法，未免太小看第一線努力、流血流汗的外交人員。

民進黨立委候選人謝佩芬指出，柯文哲對外交一直都是不了解也不尊重，從他在北市接待外賓態度就可以看到，英國訪賓送懷錶，他說送這破銅爛鐵；到日本訪問時，連對方是自民黨幹事長還是國會幹事長職稱都搞不清楚，還公開私下談話，種種作法都可以看到柯文哲外交學分就是零分。

謝佩芬表示，柯文哲現在發現台灣主流民意是支持蔡英文外交路線，就趕快來蹭，說自己也支持小英路線，卻又裝會、想自己創新，額外講一些五四三，表面支持蔡英文「沈著穩健、令人相信」的路線，但柯文哲完全相反，他要如何繼承小英路線讓人懷疑。