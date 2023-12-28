拜登簽國防授權法案　中外交部與人大反對：以台制華玩火注定失敗

▲美國總統拜登22日簽署2024年國防授權法案，中國外交部27日表示強烈不滿和堅決反對。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登22日簽署2024年國防授權法案，強化台灣自我防衛能力。中國外交部今天稱中方將採取堅決有力措施，捍衛自身主權安全。中國全國人大外事委員會發言人許東則說，「以台制華」注定失敗。

人民日報app（應用程式）報導，中國外交部發言人毛寧27日在例行記者會上說，美方執意通過並簽署2024年國防授權法案，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

她說，該法案「干涉中國內政，鼓噪美對台軍事支持」，違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，敦促美方切實將不支持「台獨」的承諾落到實處，「停止操弄台灣問題，停止危害台海和平穩定」。

她又聲稱，該法案渲染中國威脅，打壓中國企業，限制中美正常經貿往來和人文交流，不符合任何一方利益。

她敦促美方落實好中美元首舊金山會晤達成的重要成果和共識，「不得實施上述法案涉華消極條款。如美方一意孤行，中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益」。

另據新華社，全國人大外事委員會發言人許東發表談話，同樣對2024年國防授權法案表示強烈不滿和堅決反對。

他說，任何「把台灣從中國分裂出去」的圖謀，都違背中國的民族大義，中國人民絕不答應。「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」任何「以台制華的玩火挑釁行徑」注定失敗。

他並稱美方此法案鼓吹「脫鉤斷鏈」、「小院高牆」，將經貿、科技、文化等問題政治化，妄圖人為阻斷中美正常交流合作，不符合任何一方的利益，呼籲美方「不要在涉及中國主權和核心利益問題上鋌而走險」。

美國2024年國防授權法案授權美國國防部長為台灣軍隊建立全面性培訓計畫，以強化台灣自我防衛能力。法案也要求擴大美台軍事網路安全合作，並定期說明對台軍售交付進程。

國防部23日表示，針對拜登簽署國防授權法案，助台灣強化防衛戰力能力，表達尊重及感謝，將持續務實建軍與戰訓整備，以確保國家安全。