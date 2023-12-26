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菜鳥試用期沒過「能領資遣費？」　職場4大陷阱題曝光

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

在職場被慣老闆壓榨的情況層出不窮，「1111人力銀行」就整理出簽訂勞動契約時，會碰到的4大陷阱題，包括試用期「沒過」被請離開、明明錄取的是正職，卻依舊是約聘人員等。然而，許多網友卻感嘆，「道高一尺魔高一丈」、「法律很肉感，職場很骨感」。

「1111人力銀行」日前在粉專發文，盤點4個可能隱藏在勞動契約中的陷阱，提醒勞工們在入職前簽訂勞動契約時，務必仔細閱讀內容，同時也要知道自己有哪些權益。

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▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

陷阱1：試用期「沒過」就請離開

法律中已沒有試用期規範，企業可建立試用制度，但只要我們合法入職，就是正式員工。如果公司認為員工不適任、要求離職，就應該給予資遣費。

陷阱2：錄取後，合約卻寫「約聘人員」

有些企業為了規避前述提到「試用期沒過」的問題，因此與員工簽訂定期契約，但除非是約聘人員，否則正職人員應簽署「不定期契約」哦！

陷阱3：未待滿x年離職，必須付違約金

不一定！除非雇主有支付「專業培訓費用」、「服務年限影響補償」等涉及賠償條件，否則「最低服務年限條款」在法律上是不被成立的！

陷阱4：補班日不用補班，但要請特休

特休屬於員工的權利，雇主是不可以任意幫你安排或是拒絕特休請求的。

▲勞動契約中的4大陷阱。（圖／翻攝自臉書／1111人力銀行）

▲勞動契約中的4大陷阱。（圖／翻攝自臉書／1111人力銀行）

不過，許多網友看完直言，「實際上他們說了算，除非你不想做了，不然照你們說的做，直接黑名單」、「勞基法只適用公家單位，私人企業...看老闆的良知有多少，甚至是說一套做一套，結論...自己若沒本事，就是任人宰割」、「法律上根本就沒有賦予試用期定義」、「上面很多慣老闆常做的事」、「台灣慣老闆超愛用」、「第一條很多公司都這樣做」。

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關鍵字：

職場陷阱勞動契約1111人力銀行職場權益慣老闆

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