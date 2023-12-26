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網紅Bump揭「通訊行詐騙內幕」　受害學生吐慘況！1天破50萬觀看

▲網紅Bump揭「通訊行詐騙內幕」。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

▲好棒Bump詳細揭露詐騙過程。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

記者周亭瑋／綜合報導

中部多所大學破百名學生先前遭集體詐騙，總計金額超過千萬元，引起社會關注。YouTuber「好棒Bump」就拍片揭露，通訊行「無卡分期」背後的手法，同時更找來一票受害同學，分享親身經歷的過程與慘況，希望大家不要再掉入陷阱了。影片曝光後，短短1天時間，觀看人次已超過51萬。

「通訊行無卡分期到底是在騙什麼？」Bump指出，詐騙集團會專門派一個人到學校，一個個拉攏學生，表示通訊行需要做業績，要他們假裝買手機或電腦，當然商品不可以拿，但會得到5000元的業績獎金，至於貸款部分他們會負責，然後做完又會說，如果拉同學一起，還能額外拿1-2千元的獎金，「對於大學生來說，這幾千塊真的很誘人，所以就這樣一個帶一個，像老鼠會一樣。」

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▲網紅Bump揭「通訊行詐騙內幕」。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

▲▼許多同學都是被親近的人帶進去的。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

▲網紅Bump揭「通訊行詐騙內幕」。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

Bump直言，雖然報導出來的只有幾百人受害，不過實際的受害人數，全台加起來粗估有數千到上萬人，「這個手法已經好幾年了，早在當初我拍貸款詐騙解碼的時候，就有找到一群受害者，透露不管是辦門號、買手機、買電腦、買車，都有可能被騙，所以在買賣的時候，包括合約、簽名、做任何事，都要看清楚。」

除了在影片中「演出」整個過程，Bump還實際找到一票受害學生，被騙金額從1萬6到13萬不等，而他們當初都是因為相信同學、朋友、高中同學、女友等，才落入詐騙陷阱。

▲網紅Bump揭「通訊行詐騙內幕」。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

▲男同學被騙13萬，現在只能努力打工賺錢。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

一名學生感嘆，現在每個月打工還錢，感受到這個社會的冷漠；還有男同學苦笑說，「是前女友（受害當時是現任）跟我說，這個可以信任，所以我就跟她去辦，她已經被騙了一支，然後再問我要不要去做，她就可以領中間人的那個錢。」

【詐騙經過】

對方會先帶你去通訊行辦手機分期，拿完手機再到超商簽手機轉讓契約與保密協議，接著讓你把手機等商品交出，他就會給你5000元的傭金；還有直接在通訊行內，老闆將筆電拿出來拍照、回傳，再將筆電收走，出去後有專人會強調，後續的繳款他們會幫忙處理。

▲網紅Bump揭「通訊行詐騙內幕」。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

▲詐騙集團要求簽手機轉讓契約與保密協議。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

一名學生透露，「對方前5期都有繳，到第6期的時候，這個人就直接消失，後來就是一直拖欠款項，接著貸款公司會一直打電話給我，問我說你什麼時候要繳款，然後我就去報警了，結果他們開始恐嚇我。」而最慘的一名同學，傻眼表示對方連一期都沒繳。

▲網紅Bump揭「通訊行詐騙內幕」。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

▲有同學後來被恐嚇。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

不僅如此，許多同學直言，騙自己的通訊行至今沒被報導出來；還有苦主哀號，「我現在要去聯徵、辦信用貸款什麼都辦不了，信用直接破產，因為我遲繳，然後有法院通知書」、「一堆人剛滿18歲就被朋友洗去做這個，你朋友賺你的錢，又把你害到一個深淵裡。」

【為何這麼多人被騙？】

Bump表示，大概從3年前開始，全台各地10多個縣市都有收到個案，光是通訊行這種「無卡分期換現金」的詐騙手法，就有破萬人受害，有非常多的學生不敢讓爸媽知道、不敢報警，所以有極大黑數存在；另外，他也歸納出三點，解釋為什麼會有這麼多人被騙。

第1關鍵：無卡分期換現金是真的存在

早在疫情期間，很多人身上沒有現金、沒辦法過活時，會去通訊行打2支手機出來，換幾萬塊現金。

雖然這件事情規範上是不允許的，因為你沒繳完貸款，就把手機賣掉是違約的，但很多貸款公司在疫情時，提高了你可以貸款買手機、各類東西的額度。

當然也有很多通訊行不是在做詐騙，也真的是有在給人做無卡分期換現金的服務。

▲網紅Bump揭「通訊行詐騙內幕」。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

▲苦主現身說法。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

第2關鍵：通訊行有實體店面

因為有店面，很多人覺得他們不會跑，這1、2年有很多加密貨幣，在台灣開了一堆點，專騙軍公教、退休人員，最後抓到的也都是一些業務跟車手，真正的首腦都抓不到，而且錢也在虛擬貨幣裡，根本也凍結不了，錢通通拿不回來，所以有店面不代表沒問題。

第3關鍵：太過信任朋友或親密的人

同學是認識這麼久的人，他有拿到獎金，人家貸款也真的有幫他繳，這是很典型的「老鼠會資金盤」手法。所以大家當買一個機會教育，不管要做什麼買賣，要辦什麼東西，不管他口頭怎麼答應你，怎麼跟你講，他是你的誰，再怎麼親都要把合約內容看清楚，因為法律就是保障這紙上的內容。

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好棒Bump無卡分期詐騙集體詐騙通訊行通訊行詐騙老鼠會

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