北京清大女學生遭投毒！躺床27年後去世　成懸案凶手仍未落網

▲朱令生前的照片。（圖／翻攝微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京清華大學「鉈中毒案」受害女生朱令22日去世，而蓄意投毒的凶手至今仍未找到。這起在大陸擁有高關注的案件，因缺少證據成為一起「懸案」，朱令因全身癱瘓、腦神經受損，在病床上躺了27年，其父親11月還曾表示，對於此案「已經放下了」。

北京清華大學今（23）早在微博發文稱，「我校1992級校友、勇敢堅強的朱令於2023年12月22日在北京去世，「我們對朱令的去世表示深切哀悼，向朱令的家人致以誠摯慰問。願朱令此去有琴聲相伴、一路走好。」

留言區湧入大批網友哀悼，「喜愛古琴的姑娘就這麼離開了，願她一路走好！天堂里不再有病痛！」、「千言萬語化成一句嘆息，一路走好」。另外，還有不少網友痛批犯案者，「凶手會有報應的」、「希望早日查出真凶」。

朱令父親吳承之向《南方都市報》表示，「沒感覺（正義缺席），很正常吧，醫院也盡力搶救了。（女兒）會安葬在北京。」

▲朱令躺床近30年。（圖／翻攝微博）

綜合陸媒早前報導，朱令在1992年考入北京清華大學，不僅成績優異，還會彈一手古典好琴，被認為是外貌及內涵皆備的才女。

不過，她在1994年某日突然腹痛，短短幾天內，頭髮全部脫落，完全查不出原因。直至1995年3月，相似的症狀再次出現，昏迷半年之後才醒過來，不僅下肢癱瘓，雙眼也幾近失明，語言能力完全喪失。

警方調查後發現，朱令是被人蓄意投毒，而且是會讓人極其痛苦的「鉈中毒」。就當警方準備採證時，卻發現朱令宿舍內的生活用品全數不翼而飛，而種種跡象指向朱令的孫姓室友涉有重嫌。

北京警方曾對孫女展開調查，但由於鉈中毒測試報告出得太晚，相關場所無監視器，犯罪痕跡物證已滅失。儘管辦案人員盡了最大努力，採取了當時能夠使用的各種刑事偵查措施，仍未獲取認定犯罪嫌疑人的直接證據。

在證據全無的情況下，大陸公安機關在1998年解除對孫女的境管和嫌疑人身份，此案也成為一樁「懸案」。孫女2006年曾發表聲明，堅決否認自己投毒，並稱自己並非唯一能接觸到鉈鹽的學生。

神探李昌鈺博士2013年曾表示，多年未破的案子他們稱為「冷案」；朱令案如果要偵破的話「非常困難」，但如果有原始案卷、原始物證的話可能有機會。

就在今年11月，朱令50歲生日前夕腦瘤病發，顱壓過高、瞳孔放大，甚至出現高燒至39度，陷入重度昏迷的情況。對此，她的家人表示，已經做好了準備，決定不再對她進行傷害性治療。

至於這樁「懸案」，朱令父親坦言已經放下，「 我們不在了，社會也不會拋棄她。」