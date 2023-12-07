東華醫院鹿谷門診部今正式開幕　為南投最老偏鄉醫療注入強心針

▲東華醫院鹿谷門診部開幕。（圖／東華醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

鹿谷鄉是全國知名的茶鄉，還擁有溪頭等人氣景點，但醫療資源不足、鄉親要看醫生很辛苦；東華醫院因此設立鹿谷門診部，讓在地民眾不論舊傷要復健或是要看個感冒，都可以更方便。

啟用儀式今天由鹿谷國中華青太鼓隊及鹿谷村巷弄長照站長者表演開場，其中年紀最長的是96歲阿嬤邱小繁，活力滿滿的模樣，讓包括立委蔡培慧、衛環立委黃秀芳、立委候選人游顥等台下來賓都跟著舞動起來；衛福部健保署長石崇良也特別出席，誇讚90餘歲的阿公阿嬤們跳舞表演仍充滿活力，「比台北的辣妹還厲害！」但長輩有時還是需要看醫生，很感謝東華醫院願意設立門診部，讓長輩可以就近看診。

東華醫院董事長陳鴻銘說，遊客來鹿谷喝茶、旅遊都是過路客，下山是要回家，但鄉親下山卻是為了看醫生；院長張國翊說，為了挑選合適的門診部地點，找遍鹿谷鄉10幾個地方，很感謝鹿谷村前村長陳森松特別出借場地，院方也斥資做全新裝潢，並添購全新的復健、醫療設備，提供最好的醫療服務。

院方表示，鹿谷門診部門診時間是週一至週六上午8點半至12點、下午1點半到5點，目前設有復健科、中醫科、神經內科、心臟內科、內科、外科、肝膽腸胃科等科別，地點在鹿谷鄉公所旁，鄰近市區，未來也會研議持續增加看診科別。

南投縣衛生局長陳南松說，南投縣人口只佔全國2%，但土地佔12%，全縣13個鄉鎮市中又以鹿谷鄉「最老」：65歲以上長輩超過四分之一，為促成東華醫院在鹿谷鄉設立院外門診部，地方縣議員游顥就醫療法規限制問題持續關心跟積極追蹤，時任衛福部常務次長的石崇良也安排評估會議；在今年1月取得衛福部核定公文後，東華醫院也在8月確認合適地點，經衛生局會勘確認現場設置標準符合法規，隨即核發開業執照，讓鄉親自9月起即可使用東華醫院鹿谷院外門診部醫療服務，他很感謝石崇良重視偏鄉地廣人稀、醫療資源不足、人口老化的問題。

蔡培慧則表示，鹿谷鄉內無充足醫療量能回應就診需求，除促成東華醫院進駐鹿谷，亦爭取250萬於鹿谷設立牙科醫療站，未來會持續結合中央、地方及民間團體，讓南投不再是醫療沙漠。