　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

東華醫院鹿谷門診部今正式開幕　為南投最老偏鄉醫療注入強心針

▲東華醫院鹿谷門診部開幕。（圖／東華醫院提供）

▲東華醫院鹿谷門診部開幕。（圖／東華醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

鹿谷鄉是全國知名的茶鄉，還擁有溪頭等人氣景點，但醫療資源不足、鄉親要看醫生很辛苦；東華醫院因此設立鹿谷門診部，讓在地民眾不論舊傷要復健或是要看個感冒，都可以更方便。

啟用儀式今天由鹿谷國中華青太鼓隊及鹿谷村巷弄長照站長者表演開場，其中年紀最長的是96歲阿嬤邱小繁，活力滿滿的模樣，讓包括立委蔡培慧、衛環立委黃秀芳、立委候選人游顥等台下來賓都跟著舞動起來；衛福部健保署長石崇良也特別出席，誇讚90餘歲的阿公阿嬤們跳舞表演仍充滿活力，「比台北的辣妹還厲害！」但長輩有時還是需要看醫生，很感謝東華醫院願意設立門診部，讓長輩可以就近看診。

▲東華醫院鹿谷門診部開幕，為偏鄉醫療注入強心針。（圖／東華醫院提供）

東華醫院董事長陳鴻銘說，遊客來鹿谷喝茶、旅遊都是過路客，下山是要回家，但鄉親下山卻是為了看醫生；院長張國翊說，為了挑選合適的門診部地點，找遍鹿谷鄉10幾個地方，很感謝鹿谷村前村長陳森松特別出借場地，院方也斥資做全新裝潢，並添購全新的復健、醫療設備，提供最好的醫療服務。

▲東華醫院鹿谷門診部開幕，為偏鄉醫療注入強心針。（圖／東華醫院提供）

院方表示，鹿谷門診部門診時間是週一至週六上午8點半至12點、下午1點半到5點，目前設有復健科、中醫科、神經內科、心臟內科、內科、外科、肝膽腸胃科等科別，地點在鹿谷鄉公所旁，鄰近市區，未來也會研議持續增加看診科別。

▲東華醫院鹿谷門診部開幕，為偏鄉醫療注入強心針。（圖／東華醫院提供）

南投縣衛生局長陳南松說，南投縣人口只佔全國2%，但土地佔12%，全縣13個鄉鎮市中又以鹿谷鄉「最老」：65歲以上長輩超過四分之一，為促成東華醫院在鹿谷鄉設立院外門診部，地方縣議員游顥就醫療法規限制問題持續關心跟積極追蹤，時任衛福部常務次長的石崇良也安排評估會議；在今年1月取得衛福部核定公文後，東華醫院也在8月確認合適地點，經衛生局會勘確認現場設置標準符合法規，隨即核發開業執照，讓鄉親自9月起即可使用東華醫院鹿谷院外門診部醫療服務，他很感謝石崇良重視偏鄉地廣人稀、醫療資源不足、人口老化的問題。

蔡培慧則表示，鹿谷鄉內無充足醫療量能回應就診需求，除促成東華醫院進駐鹿谷，亦爭取250萬於鹿谷設立牙科醫療站，未來會持續結合中央、地方及民間團體，讓南投不再是醫療沙漠。

ET快訊
注意！新北增15處科技執法　設置路口曝光
全台首間黑色壽司郎　限7天免費吃壽司
快訊／三峽電路板工廠大火...工人跳樓扭傷　消防員遭鹽酸嗆傷
金馬影帝「罹怪病」被判終身殘廢　崩潰哭喊：不想活了
路中間驚見「全新待撞區」　市長認錯：儘速取消
水泥車國道翻覆！轎車前記者遭壓斃　他賠500萬換免囚
史上最早！3所大學12／25開始放寒假　共放54天
小六童陪媽打羽球先回家　過馬路遭撞飛慘死
NIKE爆款鞋下殺4折！運動鞋、服飾大規模降價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

埔里三獻清醮12／16-18料湧入大量人車　警方提供交通順暢撇步

嘉義中埔佳祿保齡球館流標特別變賣　債權人嘉義市農會8375萬承受

雲林基督教醫院輪椅頻失竊！　二崙鄉田尾聖濟堂捐30部輪椅

精實演練讓安全更有保障　南消四大辦大樓強化防災自主搶救演練

東華醫院鹿谷門診部今正式開幕　為南投最老偏鄉醫療注入強心針

磐石中學通學步道完工啟用　給孩子安全友善的步行環境

基隆瑪陵國小通學步道啟用　謝國樑：打造「以人為本」步行城市

台東旅宿業3年獲276張國際證書　持續推動國際友善旅宿首選城市

竹市香山區首間 「身障者社區日間服務據點」　今正式啟用

花蓮幸福鄉鎮+1！富里鄉投保鄉民團體意外險　全鄉9千人受惠

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

阿法哥疑闖紅燈不禮讓行人　衝下車亂譙嗆夫妻：青瞑喔

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

萌妹拿「徵男友」手板　爸緊張喊：給我丟掉喔

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

埔里三獻清醮12／16-18料湧入大量人車　警方提供交通順暢撇步

嘉義中埔佳祿保齡球館流標特別變賣　債權人嘉義市農會8375萬承受

雲林基督教醫院輪椅頻失竊！　二崙鄉田尾聖濟堂捐30部輪椅

精實演練讓安全更有保障　南消四大辦大樓強化防災自主搶救演練

東華醫院鹿谷門診部今正式開幕　為南投最老偏鄉醫療注入強心針

磐石中學通學步道完工啟用　給孩子安全友善的步行環境

基隆瑪陵國小通學步道啟用　謝國樑：打造「以人為本」步行城市

台東旅宿業3年獲276張國際證書　持續推動國際友善旅宿首選城市

竹市香山區首間 「身障者社區日間服務據點」　今正式啟用

花蓮幸福鄉鎮+1！富里鄉投保鄉民團體意外險　全鄉9千人受惠

求婚林萱瑜1年還沒登記！Junior韓宜邦吐「婚宴卡關原因」：不要辦好了

「牛仔褲都沒洗」友狂飄惡臭　他想轟下車！全場吵翻：10年沒洗過

日圓明年底上看132　永豐金：日本股匯雙漲

女大生誤食商陸以為「人參」　中醫示警：1類人禁用

砸錢買新窩！乳牛貓安靜踩過「跑去睡鐵籠」　媽氣：故意擺面前了

汪東城直播「線上人太少」！　親媽得知觀眾數狠吐槽：你魅力不夠　

今天17：32正式進入大雪！　快吃「2食物」開運

冰箱別擺家中2地方！恐漏財、影響健康　化解方法曝

穿棕色毛衣「撞衫路邊狗狗」　牠眼神凝重笑翻網：穿的是我大舅？

樂到說不出話！花蓮女兒回故鄉2日遊　抽中200萬特斯拉

長腿熱褲妹揪男友半夜做壞事　她變身超強女力...第3次下場慘了

地方熱門新聞

「田慎節」提案性專區　3理由獲10議員連署

立委候選人游顥選舉看板肖像遭亂塗鴉反自己加碼一張

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

地方公務員考試9日登場　屏東考場明正國中

19登山客擅改路線　受困恐龍塔被罰

伍麗華曝協助帶回　被誘騙至柬國105名民眾

傳統小吃店聘僱移工非法工作最高罰75萬元

新北耶誕城演唱會周末登場 　搭大眾運輸省時又方便

竊嫌偷走2萬2千元進口龍型公仔警追龍成功

新北市農會志工招募　歡迎有志民眾加入

燒烤餐廳排油煙管蓄積油汙小心高溫引燃釀災

國民黨苗栗大造勢　突破2萬人

新北觀光三環六線展豐沛成果

大樓掛292台冷氣 專家：為省電費

更多熱門

相關新聞

「唐吉訶德高雄」開幕優惠整理

「唐吉訶德高雄」開幕優惠整理

日雜貨品牌唐吉訶德（DON DON DONKI）在高雄大立開設的全台最大店，明（12／7）即將正式開放迎接人潮，除了推出3大全台獨家專區吸客之外，更祭出之前開幕未有的促銷陣容，包括多款特價、買就送、滿額送之外，還有買一送一商品優惠，其中居然還有「日本產黑毛和牛」超海派！快找機會去逛逛吧！

高雄大立唐吉訶德開箱！

高雄大立唐吉訶德開箱！

台南國際攝影節「城像•成相」四大展區開幕

台南國際攝影節「城像•成相」四大展區開幕

千坪高雄唐吉訶德獨家亮點公開

千坪高雄唐吉訶德獨家亮點公開

獨／高雄唐吉訶德開幕日期曝光

獨／高雄唐吉訶德開幕日期曝光

關鍵字：

東華醫院鹿谷門診部開幕偏鄉醫療

讀者迴響

熱門新聞

快找發票！繳停車費「中1000萬」　明細曝光

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

劉德華老婆名字「不是朱麗倩」！

「淫亂婚禮」她傻眼　新娘口接新郎的象鼻

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

弘仁會大哥身價20億　1人20美元囚400豬仔

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

即／台灣大道休旅車「保齡球式追撞」5人受傷

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

張立東「我愛籃籃」告白1個月了

限時2天！超商咖啡買1送1爽喝

更多

最夯影音

更多
是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議
經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面