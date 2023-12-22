婦人踩到雪糕滑倒！造成十級傷殘　法院判：掉雪糕者擔責40%

▲兩名社區住戶在電梯門口吃雪糕，不慎掉落一塊，造成王阿姨滑倒。（示意圖／pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東法院近日審理一起案件，張姓及李姓住戶在社區電梯前吃雪糕時，不慎將一小塊雪糕掉落於地，造成王阿姨踩到滑到。王阿姨經醫院診斷為十級傷殘，並將住戶兩人及社區物業公司告至法院求償。法院判，掉雪糕的兩人需擔責四成。

據《澎湃新聞》報導，近日，張姓及李姓住戶回家時，在電梯門口吃雪糕，不小心掉了一塊。不久後，王阿姨經過時，剛好踩到地上那攤雪糕污漬而摔倒，被送往醫院治療，經鑑定本次損傷構成十級傷殘，治療等費用約為12萬元（人民幣，下同，約台幣53萬元）。

▲王阿姨經醫院診斷為十級傷殘。（圖／達志示意圖）

法院認為，王阿姨作為具有完全民事行為能力人，其踩到雪糕污漬滑倒受傷，自身亦有責任；張姓及李姓住戶二人未對掉落的雪糕污漬進行清理，具有一定的過錯責任；清潔人員未對該雪糕污漬進行及時清理，社區物業公司存在管理不足，應當承擔一定的責任。

報導指出，最終當事人自願達成調解，張姓及李姓住戶作為危險源的製造方，承擔40%責任；社區物業公司未能及時清理地面衛生，承擔30%責任；王阿姨走路時未盡到相應的審慎注意義務，承擔30%責任。