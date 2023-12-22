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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／賴清德喊能「維持現狀真和平」　50.6%認為當選恐讓兩岸惡化

▲▼2024總統電視政見會，賴清德、柯文哲與侯友宜。（圖／中選會）

▲2024總統電視政見會，由左至右柯文哲、賴清德與侯友宜。（圖／中選會）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨總統候選人賴清德20日政見會上強力猛攻，左打國民黨侯友宜右批民眾黨柯文哲，而針對自己過往台獨言論遭質疑，更喊他是能維持現狀的真和平，而國民黨、民眾黨是走向統一的假和平。然而，《ETtoday民調雲》調查發現民眾大多不買單，被問到誰當選總統可能會讓兩岸經貿往來及人民交流惡化，賴清德拿下50.6%過半的質疑。

▲▼ETtoday最新民調。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

▲ETtoday最新民調，點圖可放大。（圖／《ETtoday民調雲》提供，下同）

賴清德在政見會上針對兩岸議題有備而來，除了稱自己是「維持現狀的真和平」，更問國民黨、民眾黨總統候選人侯友宜、柯文哲，「在中國的眼中，我們3人站在這裡參選總統通通都是台獨，你們接不接受？如果你們接受這就是台獨，難不成你們是在選特首？」

不過，根據《ETtoday民調雲》調查結果，有50.6%民眾認為2024年若由賴清德當選總統，可能會讓兩岸經貿往來及人民交流變得惡化，較上次調查增加3.5個百分點。其次依序為侯友宜16.2%、柯文哲14.1%，另有19.1%表示不知道/沒意見。

另外，對於2024總統大選的關鍵議題。，有41.6%民眾表示非常認同是清廉與貪腐、26.3%還算認同；10.3%民眾非常不認同、13.8%不太認同；另有8.0%民眾表示不知道/沒意見。

▲▼ETtoday最新民調。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

此次民調為《ETtoday民調雲》於12月20日至21日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查，透過《ETtoday 民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿 20 歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層，回收有效樣本數1,217份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.81%。經費來源是《ETtoday新聞雲》。

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