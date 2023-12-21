高雄也傳中國介選招待旅遊疑雲　檢約談18里長...10人獲交保

▲高雄地檢署。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

2024總統大選進入倒數計時，繼台北市傳出41名里長疑似接受中共招待到大陸旅遊的消息後，高雄地檢署也在近日發動好幾波搜索，約談包括高雄市18名里長在內的49人到案，其中20人被列被告，檢方指出，被告等人疑似到北京、福建等地旅遊，接受國台辦等涉台單位旅遊的情事，檢方在約談里長和旅行社相關人員偵訊後，將其中10名被告分別以3萬到30萬元不等的金額交保。

高雄地檢署是從9月起，陸續接獲多件有關大陸國臺辦透過參訪交流名義，招待里長或特定人士接受招待赴大陸旅遊，疑涉有反滲透法與總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法等情資，經指派本署主任檢察官劉俊良、林志祐、李怡增、莊玲如與檢察官陳麗琇、許怡萍、陳建烈、楊景婷、李侑姿積極指揮法務部調查局高雄市調查處等單位進行偵辦。於近日執行數波搜索、傳喚，並帶回相關涉案人進行瞭解。

檢方初步清查，這些疑似接受中共招待的參訪團至少有4團，運作模式都是以大陸國臺辦為指導單位，由轄下各省市臺辦對應臺灣各縣市，藉提供在中國旅遊期間享有全程免費食宿、交通費，作為要約民眾支持特定政黨及候選人的對價，並由臺辦人員利用晚間設宴招待參訪團人員之機會，藉由兩岸一家親、下架民進黨等口號，藉機宣揚支持特定政黨候選人，達到影響參訪團員投票意向。

檢方清查4個旅遊團分別前往北京市、廈門市等地，天數則在5、6天之間，行程有的里長免費、有的親友僅收取6000元，期間也都會有國台辦等涉台單位設宴招待。

據了解，涉案的里長都表示只是單純旅遊，檢察官在詢問後，對涉有違反反滲透法第4條、第7條、總統副總統選舉罷免法第43條、第86條、公職人員選舉罷免法第45條、第99條及刑法 143條等罪嫌的10名被告，分別諭知3萬元至30萬元不等之金額交保。