趙少康嗆賴清德「拆或捐」萬里宅就辭中廣　綠黨團喊別拖：本來就該辭

▲民進黨立法院黨團 江永昌及立委參選人林志潔、謝佩芬、曾聖凱共同召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康日前嗆，賴清德萬里老宅若「拆或捐」自己都願意辭中廣董事長，對此，民進黨團21日回應，賴清德捐出信託做公共利益使用，彰顯礦工貢獻跟處境，這是最好處理辦法，至於趙少康要不要辭中廣董事長？他本來就該辭，這是最基本款，若他有這樣的說法，希望他盡快行動，別用各種說法百般拖延。

洪申翰表示，過去一段時間藍白不斷消費賴清德老家，已經有很多礦工後代跟家屬都表達不能接受，也有礦工後代說，如果把這礦區史攤開來看，無法接受被安上違建二字，現在卻變成選舉操作工具，賴清德也希望把這項有選舉爭議事情變成有公共價值討論，這是為什麼他要捐出來，而不是摸摸鼻子拆了。

洪申翰強調，礦區這有歷史因素，而非像廖先翔、黃國昌侵佔國土，賴清德捐出信託做公共利益使用，彰顯礦工貢獻跟處境，這是最好處理辦法，至於趙少康要不要辭中廣董事長？他本來就該辭，他辭職與否本來就跟賴清德老家無關，他自己硬要把兩件事情掛在一起。

對於公益信託說法，民進黨立委候選人林志潔表示，公益信託受益人是一般不特定大眾、私益信託才是針對特定受益人，公益信託是基於慈善等等不特定目的，賴清德願意把礦區老房拿來做礦工歷史或是災變回顧，這本身是公益信託、針對不特定大眾。對於礦區世代居住的老屋，居然跟炒地皮的停車場相提並論，難以理解，不要嚴以律人、寬以待己，民眾眼睛雪亮的。

對於趙少康說賴捐或拆都辭？洪申翰強調，趙少康過去政治金童跟媒體金童，政媒兩棲、影響力很清楚，本來大家要求他辭中廣董事長就是最基本款的事情，願意辭職也只是滿足最基本款要求，若他有這樣的說法，希望他盡快行動，若只是話術，會讓人懷疑他是不是對於侯康配選情不看好，所以用各種說法百般拖延。



