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百萬YTR秀G奶組電腦！鄉民見「軟硬結合」暈爆：零件又大又白

▲▼東雲海。（圖／翻攝自instagram／umi_portrait）

▲東雲海的YouTube頻道擁有百萬訂閱。（圖／翻攝自instagram／umi_portrait）

記者朱祖儀／綜合報導

日本寫真女星兼YouTuber東雲海（東雲うみ）擁有G罩杯及臀圍100公分的銷魂美尻，極品身材吸引許多粉絲關注。YouTube頻道擁有百萬訂閱的她也經常上傳日常影片，近日就分享自組電腦的過程，不過許多網友看影片，注意力都不在電腦上面，直呼「電腦怎麼都組不完」、「零件都又大又白」。

▲▼東雲海。（圖／翻攝自Facebook／Umi頻道[東雲Umi]）

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▲▼東雲海認真組裝電腦。（圖／翻攝自Facebook／Umi頻道[東雲Umi]）

▲▼東雲海。（圖／翻攝自Facebook／Umi頻道[東雲Umi]）

東雲海昨（20）日上傳組裝電腦的影片，亮出所有主機零件，並拿出工具組裝，同時用字幕寫上步驟和提醒，最後花了一段時間才終於完成。一名網友就在PTT發文表示，看到東雲海組裝電腦，看起來沒有什麼經驗，也讓他回想起自己組裝第一台電腦時的模樣。

▲▼東雲海。（圖／翻攝自Facebook／Umi頻道[東雲Umi]）

▲東雲海下一番功夫，終於組好電腦。（圖／翻攝自Facebook／Umi頻道[東雲Umi]）

不過整段影片除了組裝電腦的過程，更引人注意的是東雲海的好身材，因為她在影片中穿著深灰色的爆乳小可愛，搭配綁帶外搭，微微露出內衣的蕾絲邊，G級豪乳呼之欲出，因此原PO也忍不住笑說，「不想看電腦零件也可以看其他東西」。

文章曝光後，不少網友就說，「我沒看到有什麼組電腦啊？」「好大喔，道理我都懂，但為什麼日本的電腦零件就是又大又白」、「怎麼感覺日本的組件都比較大」、「組6小時了，電腦還沒組完嗎」、「我倒是希望那些雜物不要擋畫面」、「這空間好大，好白」、「這影片有料，推薦給所有想學習的人」、「那主機板好幸福，直接軟硬結合」、「哪裡有組電腦，我沒看到，我頭暈了」、「真是先進，日本的主機上面還要裝兩顆車頭燈」。

不過也有人認真看組裝過程，忍不住強迫症發作，直言「前面好大，看到中間主機的線覺得好痛苦」、「好想幫她整線」、「這個線看了有夠強迫症發作」、「這亂爬的線…反正不是重點忽略好了」。

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