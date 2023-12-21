　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美麗島民調／政見會後年輕選票動了　「侯康」仍緊追「賴蕭」3.5個百分點

▲▼藍綠白2024總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

▲2024總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》21日公布第94波民調，民進黨「賴蕭配」支持度36.3%暫居第一；國民黨「侯康配」支持度32.8%位居第二，雙方差距3.5個百分點；民眾黨「柯盈配」支持度則為17.7%排名第三。值得注意的是，在年齡部分，與昨天公布的第93波民調數據相比，年輕選票出現巨大波動，原先在20-29歲領先的「柯盈配」支持度從38.2%降到30.0%，下滑8.2個百分點，改由「賴蕭配」以34.4%支持度領先。

▼美麗島今日公布第94波最新民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大，下同）

▲▼▲美麗島今日公布第94波最新民調。（圖／美麗島電子報提供）

《美麗島電子報》今日公布最新第94波民調，與昨日公布的第93波相比，民進黨「賴蕭配」支持度略為成長1.1個百分點，來到36.3%，國民黨「侯康配」支持度成長2.2個百分點，來到32.8%，民眾黨「柯盈配」支持度下滑1.9個百分點，來到17.7%，侯友宜與賴清德兩人差距從4.6個百分點縮小到3.5個百分點。

在區域方面，「侯康配」在新北市、台北市、桃竹苗、基宜花東澎金馬地區都奪冠，支持度分別為36.4%、38.2%、37.2%、35.5%；而「賴蕭配」僅在中彰投、雲嘉南、高屏地區拿下第一，支持度分別為32.5%、49.7%、48.7%。

年齡部分，20-29歲中34.4%支持「賴蕭配」、30-39歲中有34.6%支持「柯盈配」、40-49歲中有32.2%支持「賴蕭配」、50-59歲中有46.0%支持「侯康配」、60-69歲中有41.9%支持「賴蕭配」、70歲以上則有45.5%支持「賴蕭配」。值得關注的是，與第93波民調數據相比，年輕選票出現巨大波動，原先在20-29歲領先的「柯盈配」支持度從38.2%降到30.0%，下滑8.2個百分點。

從交叉分析的政黨傾向來看，自認國民黨的有92.9%支持「侯康配」；傾向民進黨的人有94.7%支持「賴蕭配」；而政治立場偏向民眾黨的人，有84.3%支持柯盈配；另外泛藍的群眾，有71.3%支持「侯康配」，政治立場泛綠群眾則有84.1%支持「賴蕭配」，至於中立／看人不看黨的則是有22.1%支持「賴蕭配」。

至於「明年總統是否應該換黨做，對我們國家未來4年發展較好」，認為「民進黨繼續做」的有34.4%，認為「應換成國民黨做」的為30.8%、「換成民眾黨做」的僅有15.0%；而「明年總統大選若要政黨輪替，應投在野民調最高者」，高達49.1%受訪者不認同，41.0%受訪者認同。

▲▼▲美麗島今日公布第94波最新民調。（圖／美麗島電子報提供）

▲▼▲美麗島今日公布第94波最新民調。（圖／美麗島電子報提供）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，自2023年12月18日至20日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）；抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。本次調查成功完訪1322人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.7%。

ET快訊
長途班機7大密技！　資深空服員揭「最舒服座位」：加價也值
陳子豪被控「全飛機等他一家」！　妻怒反擊
快訊／19歲高職女墜落愛河　送醫搶救中
許佳玲慘死今出殯　父母哭倒「淚送最後一程」
曾智希被求婚爆哭「不能Say no」！　去年借道具婚戒登記有
快訊／拿「董事辭職書」要賴清德立刻捐老家！　趙少康：別再拖
LIVE／今低溫探6℃高山有望降雪　首場總統政見會最新民調
1圖「秒懂台灣降溫」！　外國人喊荒謬：上周還曬傷　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批賴清德老宅成「違建紀念館」　藍轟：平時不顧礦區選舉才提款

趙少康嗆賴清德「拆或捐」萬里宅就辭中廣　綠黨團喊別拖：本來就該辭

鄭文婷告發侯友宜涉嫌圖利　疑收財團1100萬元人頭政治獻金

應對中國以商逼政「已做風險控制」　行政院：勿聽信不實傳言

防堵非洲豬瘟疫情再起　農業部：強化邊境檢疫

認定中國「經濟脅迫」　經貿辦：兩岸同屬WTO會員應依機制處理

藍1223凱道造勢籲全民對民進黨怒吼　加碼「Kiss Cam」溫暖互動

快訊／陸中止ECFA關稅減讓　侯友宜：嚴重傷害台灣人民情感

不禮貌鄉民團遇「3連跳查水錶規格」　林為洲譴責：製造寒蟬效應？

賴清德沒要捐萬里老家？　游淑慧點1問題：兒子不願意法律管不到

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

娃娃機投50元中了可換2萬　台中警查扣47賭博式機台

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

批賴清德老宅成「違建紀念館」　藍轟：平時不顧礦區選舉才提款

趙少康嗆賴清德「拆或捐」萬里宅就辭中廣　綠黨團喊別拖：本來就該辭

鄭文婷告發侯友宜涉嫌圖利　疑收財團1100萬元人頭政治獻金

應對中國以商逼政「已做風險控制」　行政院：勿聽信不實傳言

防堵非洲豬瘟疫情再起　農業部：強化邊境檢疫

認定中國「經濟脅迫」　經貿辦：兩岸同屬WTO會員應依機制處理

藍1223凱道造勢籲全民對民進黨怒吼　加碼「Kiss Cam」溫暖互動

快訊／陸中止ECFA關稅減讓　侯友宜：嚴重傷害台灣人民情感

不禮貌鄉民團遇「3連跳查水錶規格」　林為洲譴責：製造寒蟬效應？

賴清德沒要捐萬里老家？　游淑慧點1問題：兒子不願意法律管不到

批賴清德老宅成「違建紀念館」　藍轟：平時不顧礦區選舉才提款

趙少康嗆賴清德「拆或捐」萬里宅就辭中廣　綠黨團喊別拖：本來就該辭

鄭文婷告發侯友宜涉嫌圖利　疑收財團1100萬元人頭政治獻金

加薩醫院院長自爆是「哈瑪斯指揮官」！　一度藏匿上百名成員

蛋黃區也有分！　水湳最頂一條路硬是「高人一等」

交往2年才發現男友是女人　女崩潰「多次被不明物性侵」判刑10年

百萬YTR秀G奶組電腦！鄉民見「軟硬結合」暈爆：零件又大又白

應對中國以商逼政「已做風險控制」　行政院：勿聽信不實傳言

天冷瘋泡湯！網代訂北投湯屋「加收500元」　新竹岩盤浴單月破萬人

防堵非洲豬瘟疫情再起　農業部：強化邊境檢疫

吃飯加太多醋惹怒老闆　陸男被趕出餐廳還遭追打

政治熱門新聞

賴清德捐老家做公益　鄉民熱議1事

藍綠白政見交鋒　侯友宜表現NO.1

鈕則勳直言「賴皮寮」拆彈不成功　2原因曝光

賴清德要公益信託老家　徐巧芯：屋還是他的

快訊／拿「董事辭職書」要賴清德立刻捐老家！　趙少康：別再拖

趙少康才嗆萬里宅「拆或捐」就辭中廣　賴清德宣布捐出公益使用

賴清德談民調「7至8成反對國民黨執政」　9成反對民眾黨

賴清德「選總統3人都台獨」破對手攻勢　九二共識沒中華民國空間

郭正亮揭賴老家崗哨內幕：應自請保鑣

美麗島民調／政見會後年輕選票動了　「侯康」緊追「賴蕭」

賴老家公益信託　議員批採蘇嘉全模式

柯文哲簽錯政黨協議只是全家哭　賴清德：他若跟中國簽錯是全國哭

侯友宜酸綠能發財　賴清德反問藍營：為何雲林縣議長涉綠能收賄？

賴清德：將萬里老家「公益信託」捐做公益使用

更多熱門

相關新聞

賴清德、柯文哲危機處理相形見絀？　郭正亮：1450攻柯凸顯「賴皮」

賴清德、柯文哲危機處理相形見絀？　郭正亮：1450攻柯凸顯「賴皮」

民進黨總統候選人賴清德近期深陷萬里老家違建爭議，民眾黨總統候選人柯文哲也被爆出將農業用地改建成停車場，柯文哲隨即宣布將水泥刨掉，並請遊覽車開走；賴清德20日則在電視政見會上表示，願把老家以「公益信託」方式捐出來。對此，前立委郭正亮則認為，綠營側翼圍攻柯文哲反而凸顯賴清德危機處理零分，柯文哲第一時間就認錯，賴清德就是不承認違建是事實。

侯友宜大群館被改名「剝皮寮」年賺2千萬　綠委批：把學生當肥羊宰

侯友宜大群館被改名「剝皮寮」年賺2千萬　綠委批：把學生當肥羊宰

政見會藍綠狂互攻　柯文哲：奇怪

政見會藍綠狂互攻　柯文哲：奇怪

農地改停車場出租　柯願將租金捐出來

農地改停車場出租　柯願將租金捐出來

賴清德老家錯失處理時機？　陳學聖：恐成總統夢碎「阿基里斯腱」

賴清德老家錯失處理時機？　陳學聖：恐成總統夢碎「阿基里斯腱」

關鍵字：

2024總統2024侯友宜2024賴清德2024柯文哲美麗島民調

讀者迴響

熱門新聞

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

曾智希被求婚「不能Say no」！

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

快訊／宥勝MeToo突爆「另有隱情」！

詐騙女想騙老婦積蓄　駭客「公開個資」她哭著求饒

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

每月爽領10萬　大學老師只存這2檔金融股

台灣意麵紅到南韓！韓綜班底來台「吃一口全升天」

更多

最夯影音

更多
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面