美麗島民調／政見會後年輕選票動了　「侯康」仍緊追「賴蕭」3.5個百分點

▲2024總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》21日公布第94波民調，民進黨「賴蕭配」支持度36.3%暫居第一；國民黨「侯康配」支持度32.8%位居第二，雙方差距3.5個百分點；民眾黨「柯盈配」支持度則為17.7%排名第三。值得注意的是，在年齡部分，與昨天公布的第93波民調數據相比，年輕選票出現巨大波動，原先在20-29歲領先的「柯盈配」支持度從38.2%降到30.0%，下滑8.2個百分點，改由「賴蕭配」以34.4%支持度領先。

▼美麗島今日公布第94波最新民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大，下同）



《美麗島電子報》今日公布最新第94波民調，與昨日公布的第93波相比，民進黨「賴蕭配」支持度略為成長1.1個百分點，來到36.3%，國民黨「侯康配」支持度成長2.2個百分點，來到32.8%，民眾黨「柯盈配」支持度下滑1.9個百分點，來到17.7%，侯友宜與賴清德兩人差距從4.6個百分點縮小到3.5個百分點。

在區域方面，「侯康配」在新北市、台北市、桃竹苗、基宜花東澎金馬地區都奪冠，支持度分別為36.4%、38.2%、37.2%、35.5%；而「賴蕭配」僅在中彰投、雲嘉南、高屏地區拿下第一，支持度分別為32.5%、49.7%、48.7%。

年齡部分，20-29歲中34.4%支持「賴蕭配」、30-39歲中有34.6%支持「柯盈配」、40-49歲中有32.2%支持「賴蕭配」、50-59歲中有46.0%支持「侯康配」、60-69歲中有41.9%支持「賴蕭配」、70歲以上則有45.5%支持「賴蕭配」。值得關注的是，與第93波民調數據相比，年輕選票出現巨大波動，原先在20-29歲領先的「柯盈配」支持度從38.2%降到30.0%，下滑8.2個百分點。

從交叉分析的政黨傾向來看，自認國民黨的有92.9%支持「侯康配」；傾向民進黨的人有94.7%支持「賴蕭配」；而政治立場偏向民眾黨的人，有84.3%支持柯盈配；另外泛藍的群眾，有71.3%支持「侯康配」，政治立場泛綠群眾則有84.1%支持「賴蕭配」，至於中立／看人不看黨的則是有22.1%支持「賴蕭配」。

至於「明年總統是否應該換黨做，對我們國家未來4年發展較好」，認為「民進黨繼續做」的有34.4%，認為「應換成國民黨做」的為30.8%、「換成民眾黨做」的僅有15.0%；而「明年總統大選若要政黨輪替，應投在野民調最高者」，高達49.1%受訪者不認同，41.0%受訪者認同。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，自2023年12月18日至20日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）；抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。本次調查成功完訪1322人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.7%。